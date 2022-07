Gelbison, Vittorio Graziani e Arturo Onda saranno ancora rossoblu Riconferme per la mezz'ala e per l'esterno difensivo

La Gelbison ufficializza altre due riconferme: Vittorio Graziani e Arturo Onda vestiranno la maglia rossoblu anche nel prossimo campionato di serie C.

Graziani, mezz'ala nativa di Battipaglia, indosserà la maglia dei vallesi per il terzo anno consecutivo. Per lui, in passato esperienze anche con le maglie di Ischia ed Ebolitana. «Abbiamo fatto bene nella passata stagione coronando il sogno della serie C - ha affermato - sono pronto a scendere nuovamente in campo con i colori rossoblù. Possiamo toglierci ancora grandi soddisfazioni insieme».

Onda, classe 2001 nativo di Torre Annunziata, è alla sua quarta stagione con la Gelbison. Mister Gianluca Esposito, dunque, anche quest'anno potrà contare sul versatile esterno.