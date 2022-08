Salernitana, punto sul mercato: domani De Sanctis torna in conferenza stampa Appuntamento alle 9.45 nella sala stampa dello stadio Arechi

Poco più di un mese fa, alla vigilia della partenza per il ritiro austriaco, Morgan De Sanctis si era presentato ufficialmente alla città di Salerno. A distanza di oltre trenta giorni il direttore sportivo della Salernitana tornerà a parlare in conferenza stampa. L'appuntamento, comunicato in mattinata dalla società, è fissato per le 9.45 di domani nella sala stampa dello stadio Arechi. Sarà sicuramente l'occasione per fare il punto sul calciomercato e per fornire nuovi elementi sulle trattative intavolate dal cavalluccio marino. Ma anche per presentare la partita di Coppa Italia contro il Parma in programma domenica sera.

I riflettori principali, però, saranno puntati sulle trattative. Dopo aver chiuso otto operazioni in entrata, la fase di stallo di queste settimane ha generato un po' di preoccupazione dai tifosi che, a dieci giorni dall'inizio del campionato, speravano di poter avere una squadra già completa. De Sanctis sta provando a chiudere tre operazioni: un difensore, una mezzala destra e un attaccante ma le trattative si stanno rivelando più complesse del previsto. La Salernitana, inoltre, dovrà lavorare anche alle operazioni in uscita: Mamadou Coulibaly è ad un passo dalla Ternana, restano da collocare Cavion, Capezzi e Sy. Soltanto dopo aver alleggerito il monte ingaggi e sfoltito la rosa si potrà intervenire ulteriormente per completare le coppie. Aspetti su cui, domani, Morgan De Sanctis fornirà risposte alla città.