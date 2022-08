Gelbison, colpo in attacco: arriva Giuseppe Caccavallo Attaccante, classe 1987, nella passata stagione 19 presenze e 3 gol a Siena

La Società piazza un colpo di spessore. L’esperto l’attaccante Giuseppe Caccavallo, con una importante carriera in Serie B e Serie C, indosserà la maglia rossoblù. L’atleta ha firmato ed é pronto ad unirsi alla rosa di Mister Gianluca Esposito. Un innesto di qualità per i rossoblù pronti ad esordire in Lega Pro.

Caccavallo, classe 1987, nell’ultima stagione ha giocato a Siena, mettendo insieme 19 presenze e tre gol. Per tre stagioni ha indossato la maglia della Carrarese dove ha giocato 51 partite con 19 gol e 7 assist. L’esperta punta, ha militato in serie C anche a Catania, Cosenza, Venezia, Paganese, Casertana, Pergolettese, Taranto, Martina, Gubbio. Ventinove presenze in serie B con Lecce, Crotone e Salernitana con cui ha realizzato 2 reti e 4 assist. Nella sua carriera sfiora le 300 presenze e i 60 gol. “Ringrazio la Società - dice - che mi ha cercato e mi ha voluto in questa importante stagione di esordio in Lega Pro per la Gelbison. Le parole di stima del Presidente Puglisi e del consulente di mercato Pascuccio mi hanno fatto molto piacere e voglio contraccambiare la loro fiducia. Personalmente – prosegue l’attaccante – sono pronto a dare il mio contributo ad un progetto importante come quello della Gelbison.”