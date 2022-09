Gelbison attivissima sul mercato: preso anche Sane Classe 2000, nella passata stagione 7 reti con il Latina

E’ rossoblù anche il classe 2000, Sane Adama, di proprietà del Verona, Attaccante centrale con un passato anche tra le giovanili della Juventus, l’attaccante di origini senegalesi in carriera, può vantare già tre campionati in serie C, rispettivamente con Mantova, Arezzo e lo scorso anno a Latina per un totale di 30 presenze e 7 reti di cui 6, lo scorso anno, tra le fila dei pontini.