Sassuolo-Salernitana, Nicola: "Mai perdere il gusto della sfida" Il tecnico granata: "Abbiamo diverse soluzioni con i cinque cambi a disposizione"

"La pausa ha dato modo di lavorare dal punto di vista fisico per migliorare alcuni aspetti". Così Davide Nicola ha presentato la trasferta di Reggio Emilia per la sua Salernitana, che sarà ospite del Sassuolo al "Mapei Stadium". "È stato sviluppato un lavoro molto intenso con i ragazzi che si sono allenati molto bene. Mi aspetto delle conferme per tutto quello che abbiamo fatto fin qui. Non sarà facile contro una squadra di qualità, che sa giocare bene e sa attaccare la profondità. Occorrerà una gara importante in cui dovremo creare i presupposti per un risultato positivo. Affronteremo una squadra di valore e servirà dimostrare di essere all'altezza. I calciatori convocati sono in grado di scendere in campo. Abbiamo diverse soluzioni con i cinque cambi a disposizione nell'ottica di gestire le risorse nel match. La concorrenza dimostra la qualità della rosa e viene accettata per fare di più. - ha aggiunto Nicola - Tutti avranno l'occasione. Vogliamo fare di più con il lavoro e per fare determinate prestazioni. Non dobbiamo mai perdere il gusto di affrontare le sfide".