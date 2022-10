LIVE. Inter-Salernitana 2-0 Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Inter-Salernitana

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (26' st Asllani), Dimarco (18' st Gosens); Dzeko (26' st Correa), Lautaro Martinez. A disposizione: Handanovic, Cordaz, Bellanova, Darmian, Bastoni, D’Ambrosio, Carboni, Zanotti, Stankovic. Allenatore: Inzaghi

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Pirola (37' st Bronn); Candreva, L. Coulibaly, Vilhena (30' st Bohinen), Kastanos (15' st Valencia), Mazzocchi (37' st Sambia); Dia, Piatek (15' st Bonazzoli). A disposizione: De Matteis, Fiorillo, Bradaric, Motoc, Capezzi, Iervolino, Botheim. Allenatore: Nicola

ARBITRO: Sacchi di Macerata (asssistenti: Rossi e Di Gioia). IV uomo: Piccinini. VAR: Marini - Avar: Giallatini

RETI: 14' pt Lautaro Martinez (I), 14' st Barella (I)

NOTE. Ammoniti: Daniliuc (S). Angoli: 4-4. Recupero: 1' pt

37' - Doppio cambio per la Salernitana: escono Mazzocchi e Pirola, entrano Sambia e Bronn.

34' - Dia lavora un buon pallone sulla destra, appoggio per Candreva che tenta la conclusione a giro: palla a lato.

30' - Cambio nella Salernitana: entra Bohinen, esce Vilhena.

26' - Doppio cambio per l'Inter: escono Dzeko e Mkhitaryan, entrano Correa e Asllani.

24' - La Salernitana prova a farsi vedere dalle parti di Onana con Bonazzoli che di testa sfiora l'incrocio.

23' - Punizione dalla distanza di Daniliuc, Onana blocca.

18' - Cambio nell'Inter: esce Dimarco, entra Gosens.

15' - Doppia sostituzione per la Salernitana: entrano Bonazzoli e Valencia, escono Piatek e Kastanos.

14' - GOL INTER - Grande azione dei nerazzurri che colpiscono in ripartenza con Barella che controlla in area, salta Pirola e di sinistro fa 2-0. Ckeck in corso. Ma il gol è buono.

9' - Salernitana vicijna al pari: cross dalla trequarti di Candreva per Dia che colpisce di testa, Onana si distende e devia in angolo.

7' - Inter pericoloso: punizione battuta da Calhanoglu, Lautaro Martinez salta più in alto di tutti ma la sfera termina alta sulla traversa.

1' - Salernitana subito intraprendente: Dia guadagna il fondo e crossa al centro, Skriniar anticipa Piatek e libera.

1' - Si riparte a San Siro.

SECONDO TEMPO

46' - Duplice fischio: si va al riposo con l'Inter avanti di un gol sulla Salernitana.

45' - 1' di recupero.

45' - Incredibile palla gol per l'Inter: Dumfries crossa dalla destra per Martinez che manca il colpo di tacco, Candreva nel tentativo di liberare l'area serve l'argentino che di testa sbatte su Sepe.

41' - Salernitana pericolosa con un tiro velenoso di Piatek, Onana si distende e salva in calcio d'angolo.

38' - Punizione dai venti metri di Di Marco, Sepe blocca senza problemi.

37' - Ancora Inter pericolosa: cross dalla sinistra di Di Marco per Skriniar che colpisce forte di testa, Sepe si distende e salva.

33' - Dalla bandierina Di Marco pesca in area Dzeko che impatta di testa, palla a lato.

32' - Occasione Inter: Barella ruba palla a centrocampo e verticalizza per Dzeko che entra in area ma al momento della battuta a rete viene fermato in angolo da Gyomber.

30' - Tiro-cross di Di Marco dalla sinistra, la palla attraversa tutta l'area di rigore e termina sul fondo.

20' - Salernitana vicinissima al pareggio: Dia serve in area Kastanos che incrocia fortissimo, la palla sbatte sull'esterno della rete.

18' - Punizione tagliata di Calhanoglu ma né Dzeko né Lautaro riescono ad impattare. Inter padrona del campo.

17' - Daniliuc controlla male e agevola la ripartenza di Dumfries che viene abbattuto dal difensore granata: giallo per l'ex Nizza.

14' - GOL INTER - Eurogol di Lautaro Martinez che dal limite dell'area di rigore fa secco Sepe con un destro che rimbalza davanti al portiere e termina all'angolino.

10' - La Salernitana recrimina per un contatto in area tra Dia e Calhanoglu ma l'arbitro lascia correre.

4' - La Salernitana prova a ripartire con Dia ma il senegalese al limite dell'area non riesce a calciare.

2' - Avvio aggressivo dell'Inter che prova subito a conquistare la metà campo della Salernitana.

1' - Fischio d'inizio: l'Inter gioca il primo pallone del match.