Salernitana Mondiale: primo ko per Bronn, sostituito dall'ex Kechrida La difesa della Tunisia regge bene e subisce solo due tiri in porta, ma non basta

Per la formazione nordafricana arriva il primo ko della spedizione catariota. Uno dei tre calciatori della Salernitana impegnato in Qatar perde la seconda partita del girone contro l'Australia. La Tunisia è stata battuta con il minimo scarto (1-0) grazie al gol di Duke al 23esimo minuto di gioco. Eppure, la retroguardia tunisina non ha affatto sfigurato, facendo registrare solo 5 tiri da parte dei Kangaroos di cui appena due nello specchio. La Tunisia ha gestito molto di più il pallone (possesso palla di 58% a 42%) e si è portata in avanti con maggior frequenza rispetto alla più iconica squadra dell'Oceania.

Rispetto al match inaugurale contro la più quotata Danimarca, Dylan Bronn ha giocato come esterno di difesa sulla fascia destra e, anche in questa seconda partita del mondiale, ha dimostrato affidabilità e personalità, insieme al resto del pacchetto arretrato. Mancano, purtroppo per la Tunisia, i gol (ancora nessuno in questi primi 180 minuti di gioco più recuperi monstre).

Bronn sostituito da Kechrida. Tunisia quasi eliminata: rimane lo scontro "impossibile" con la Francia campione in carica

La curiosità di giornata è che Dylan Bronn, partito titolare, è uscito al 73esimo per far posto a un altro ex granata, Wadji Kechrida. Le chance di arrivare alle fasi a eliminazione diretta sembra adesso un miraggio, considerando che c'è da battere la Francia campione in carica. Si sa, ai mondiali tutto può succedere, ma per Bronn e compagni si tratta di una delle sfide più impegnative - se non proibitive - mai affrontate in carriera. L'ultimo appuntamento per questa fase a gironi per Dylan Bronn è fissato per il 30 novembre alle ore 16.