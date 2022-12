Salernitana, primo allenamento in Turchia: le ultime da Belek Doppia seduta prima del test con il Fenerbahce, in programma sabato (ore 16)

Primo allenamento a Belek per la Salernitana, che ha sviluppato una seduta con fase di attivazione fisica seguita da lavoro atletico. L'allenamento è terminato con corse a metà campo. Per domani è prevista una doppia seduta, alla vigilia del primo test in Turchia, quello contro il Fenerbahce, in programma sabato (ore 16).

Il dubbio Sepe condiziona le prime scelte granata per gennaio

Lo stop di Luigi Sepe pone il dubbio in casa granata. Alla vigilia della partenza per il ritiro turco l'estremo difensore si è fermato a causa di un risentimento muscolare al polpaccio destro. Lo staff tecnico, ma anche quello dirigenziale, attende i tempi di recupero per Sepe. Gli esami strumentali risulteranno decisivi in chiave mercato. Può cambiare la prospettiva delle mosse immaginate nelle ultime settimane dalla dirigenza del Cavalluccio Marino verso l'apertura della sessione di gennaio, già condizionate dal lungo stop di Pasquale Mazzocchi.