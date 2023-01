LIVE | Salernitana-Torino 1-1, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Torino

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, Nicolussi Caviglia, Bohinen (1' st Piatek), Vilhena, Bradaric; Dia, Bonazzoli. A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Sambia, Botheim, Valencia, Radovanovic, Kastanos, Gyomber, Capezzi, Iervolino, Lovato, Pirola. Allenatore: Nicola.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Lukic, Linetty (8' st Ricci), Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Karamoh, Rodriguez, Singo, Adopo, Seck, Djidji, Miranchuk, Gineitis. Allenatore: Juric.

ARBITRO: Colombo di Como - assistenti: Bresmes/Yoshihawa - Var: Marini-Avar: Paganessi

RETI: 36' pt Sanabria (T), 4' st Vilhena (S)

NOTE. Ammoniti: Candreva (S), Linetty (T), Lukic (T). Angoli: 6-7. Recupero: 1' pt

13' - Ancora Salernitana pericolosa: ci prova Candreva, Milinkovic-Savic si distende e salva.

11' - Salernitana vicina al gol: Candreva si accentra dalla destra, appoggia per Piatek che calcia di pochissimo alla destra di Milinkovic-Savic.

8' - Cambio nel Torino: esce Linetty, entra Ricci.

6' - Ammonito Lukic.

4' - GOL SALERNITANA - Coast to coast di Vilhena che sfrutta alla perfezione una ripartenza e dal limite fa secco Milinkovic-Savic.

2' - Primo tiro nello specchio della Salernitana: Bonazzoli crea per Dia che entra in area e calcia, Milinkovic-Savic para.

1' - Si riparte all'Arechi: match iniziato in ritardo per un problema tecnico al Var.

1' - Cambio per la Salernitana: esce Bohinen, entra Piatek

SECONDO TEMPO

45' - Un minuto di recupero.

42' - Palo del Torino! Angolo battuto dalla sinistra, Schuurs svetta più in alto di tutti e colpisce il palo alla sinistra di Ochoa.

40' - Vojvoda entra in area di rigore e calcia di prima intenzione: Ochoa respinge e tiene in vita la Salernitana.

36' - GOL TORINO - Cross dalla destra di Lazaro, Sanabria prende il tempo a Daniliuc e di testa batte Ochoa.

34' - Torino pericoloso: Vlasic illumina per Lukic che da posizione defilata costringe Ochoa al miracolo.

32' - La Salernitana prova a colpire in contropiede: Dia entra in area, Schuurs lo recupera e gli devia il tiro che poi sbatte nuovamente sul senegalese e termina sul fondo.

31' - Torino ancora pericoloso sugli sviluppi di un angolo: colpo di testa di Buongiorno che prende bene il tempo alla difesa campana ma la palla esce di pochissimo alla destra di Ochoa.

28' - Candreva dalla destra entra in area e tenta il tiro a giro, palla deviata in angolo da Schuurs.

25' - Ammonito Linetty.

24' - Apertura illuminante di Bohinen per Candreva che da posizione defilata colpisce a volo: Milinkovic-Savic blocca senza problemi.

22' - Ammonito Candreva.

20' - Torino ancora pericoloso: imbucata di Vojvoda per Vlasic che si presenta a tu per tu con Ochoa, il portiere messicano salva in uscita.

12' - Terza occasione pericolosa costruita dal Torino: Lukic va via a Fazio, palla al centro per Radonjic che calcia di prima intenzione: Ochoa respinge di piede.

9' - Ancora Torino pericolosissimo sugli sviluppi di un angolo: azione insistita in area, colpo di tacco ravvicinato di Zima che viene salvato da Ochoa.

8' - Ci prova Vlasic dalla distanza, palla deviata in angolo da Daniliuc.

6' - Occasionissima per i piemontesi sugli sviluppi del corner, Zima prova a colpire di testa, la palla arriva a Sanabria che da ottima posizione spara alto sulla traversa.

5' - Primo tiro dalla bandierina per il Torino.

1' - Fischio d'inizio: la Salernitana gioca il primo pallone del match.

IL PRE-GARA. Nicola conferma il 3-5-2 ma cambia molto rispetto al match contro il Milan: in difesa tornano dal 1' Bronn e Daniliuc; a centrocampo chance dal 1' per Nicolussi Caviglia, mentre Candreva agirà sulla destra. Davanti Bonazzoli farà coppia con Dia.