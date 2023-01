Salernitana, 106 anni di leggenda granata: Agropoli ricorda Margiotta L’iniziativa è stata organizzata dal Club Salernitana Agropoli – Paestum "Vincenzo Margiotta"

Una serata dedicata al bomber agropolese della Salernitana, Vincenzo Margiotta, a 106 anni dalla nascita, nella città di Agropoli. L’iniziativa è stata organizzata dal Club Salernitana Agropoli – Paestum, presieduto da Nico Caruccio, che porta il nome proprio dell’indimenticato bomber agropolese.

La serata è stata l'occasione giusta per ricordare e omaggiare il più grande attaccante di tutti i tempi della Salernitana e ripercorrere le tappe della sua carriera. L'evento è stato organizzato con il patrocinio della città di Agropoli, rappresentata nell'aula consiliare dal sindaco Roberto Mutalipassi.

I presenti

Diverse le testimonianze, tra le quali quella dell'avvocato Lorenzo Margiotta, figlio primogenito del bomber dei granata. Presenti, presso l'aula consiliare del Comune di Agropoli, anche Riccardo Santoro e Massimo Falci, presidente e vicepresidente del Centro Coordinamento Salernitana Clubs, il presidente dell’associazione Macte Animo, Umberto Adinolfi, l’attore Matteo Amaturo, figlio del giornalista Gigi e una rappresentanza della Salernitana e dei vari club.

Le testimonianze

La serata è stata un'occasione per ripercorrere le tappe della carriera di Vincenzo Margiotta e per ricostruire come si viveva il calcio di quegli anni, nell'immediato dopoguerra e non solo. Le testimonianze (anche inedite) sono state molto toccanti con una valenza socio-culturale per tutta la comunità agropolese e salernitana.