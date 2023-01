Troost-Ekong si presenta: "Qui per raggiungere la salvezza" Un primo commento a caldo del neo-acquisto granata

Troost-Ekong ha superato con successo le prove mediche e ha già effettuato il primo allenamento con la squadra. Troost-Ekong torna agli ordini di mister Nicola dopo la loro avventura all'Udinese e dopo aver saggiato il calcio inglese con il Watford. Il nigeriano vanta una gran esperienza internazionale, essendo uno dei pilastri della nazionale nigeriana, e puntella il reparto difensivo con la sua grande esperienza, nonostante la carta d'identità sia ancora "fresca".

Troost-Ekong: "Qui per la salvezza" e parla del suo rapporto con Davide Nicola

Un primo commento a caldo. "Sono molto contento di essere qui, è una opportunità importante per me e la mia famiglia. Sono contentissimo. È una lega forte, sono stato qui con l'Udinese in cui sono stato molto bene. Ho sempre pensato che dopo l'avvenutra in Inghilterra sarei voluto tornare in Serie A".

Sul rapporto con Davide Nicola, con cui ha avuto già una esperienza all'Udinese. "Mister Nicola è un allenatore forte ma è anche una grande persona con cui mi sono trovato molto bene. Quando ho sentito il mister, che mi ha detto di volermi con lui, è stato il momento decisivo".

Sul momento dei granata e il contributo che potrà dare alla causa. "È un momento difficile. Sono tornato qui in Italia per aiutare e capisco bene come si gioca in Serie A. Ci sono tanti ragazzi giovani e forti. Io ci sono per dare una mano. Tanto in Serie A come in Inghilterra c'è una grande difficoltà. In Inghilterra forse i ritmi sono più alti. A 29 anni, con esperienza, ma ho ancora tempo per crescere ulteriormente".

Sugli obiettivi, Troost-Ekong è chiarissimo. "L'obiettivo è lo stesso della squadra: quello della salvezza. Dopo vediamo, ma io voglio aiutare a raggiungerla come possibile. Ho visto anche i video dell'anno scorso sulla salvezza ottenuta ed è impressionante. Ci vediamo tra poco allo stadio!"