Calciomercato, arriva Troost-Ekong per puntellare la difesa. I dettagli Rinforzo in difesa per i granata, con il nigeriano che arriva da Watford

Uno dei principali problemi della compagine granata in questa fase del campionato è certamente quella legata alla fase difensiva. Dopo il recidivo infortunio di Norbert Gyomber e le noie muscolari che affligono sporadicamente Fazio, si è deciso di puntellare proprio quel reparto. Morgan De Sanctis ha chiuso la trattativa per il difensore nigeriano del Watford, William Troost-Ekong. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto dalla formazione inglese, dopo aver superato con successo le visite mediche sostenute nella giornata di ieri. Il difensore ha scelto il numero 15 per difendere i colori granata.

Questa mattina, Troost-Ekong ha sostenuto il primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra.

Una vecchia conoscenza del calcio italiano

Troost-Ekong ha già calcato i campi della Serie A in una precedente esperienza all'Udinese. Il giocatore classe '93 (29 anni) si disimpegna nel ruolo di difensore centrale e, con il Watford, ha giocato 15 partite in Championsip (la "Serie B" inglese), riuscendo a mettere a referto anche un gol. Troost-Ekong è anche ampiamente nel giro della nazionale nigeriana, avendo collezionato oltre 60 presenze. Si tratta, quindi, di un giocatore di grande esperienza e che potrebbe fare da chioccia ai giovani Pirola e Lovato, su cui il ds Morgan De Sanctis ha investito fortemente.

Il messaggio di ringraziamento di Troost-Ekong alla famiglia Pozzo

Troost-Ekong ha voluto lanciare un ultimo messaggio ai tifosi del Watford e, in particolare, alla famiglia Pozzo, proprietaria sia dell'Udinese che del Watford.

"È giunto il momento di lasciare il Watford dopo 3 stagioni speciali condivise con tutte le persone coinvolte. Da tutti: al ristorante, addetti alla sicurezza, volontari allo stadio al personale medico e e tutto il resto avete reso il mio tempo quello che è stato. Agli allenatori e soprattutto ai miei compagni di squadra, posso solo dire, grazie! Alla famiglia Pozzo per aver creduto in me e negli importanti 5 anni della mia carriera in entrambi i club con il clou della promozione e la possibilità di realizzare il sogno di quando ero bambino di giocare in Premier League. A tutti i tifosi: grazie per il vostro sostegno, è stato speciale passare da guardare da ragazzo a scendere in campo come giocatore. Ora, dabnuovo tifoso desidero una promozione tanto quanto tutti voi e tornerò a guardare dagli spalti in futuro. Vi auguro il meglio."