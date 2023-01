Salerno piange la scomparsa di Vito Chimenti, stroncato da un malore a 69 anni Ex attaccante, in granata era stato anche collaboratore tecnico di Roberto Breda

Lutto nel mondo del calcio: è deceduto all'età di 69 anni Vito Chimenti. Ex attaccante, aveva indossato anche la maglia della Salernitana negli anni Settanta, segnando 4 gol in 29 presenze. A Salerno era tornato anche nel 2010/2011, ricoprendo un ruolo importante nello staff tecnico di Roberto Breda. Chimenti, zio dell'ex portiere granata Antonio, questo pomeriggio ha accusato un malore prima del match del Pomarico, squadra di Eccellenza lucana di cui era allenatore delle giovanili. I sanitari del 118 hanno provato in ogni modo a rianimarlo ma per l'ex attaccante non c'è stato nulla da fare.

"L’U.S. Salernitana 1919, il Presidente Danilo Iervolino, i dirigenti, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore che ha colpito la famiglia Chimenti per la scomparsa del caro Vito, ex attaccante granata", il messaggio di cordoglio diramato dalla società del cavalluccio marino.