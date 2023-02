Salernitana-Juventus, si va verso il pienone: i numeri della prevendita L'Arechi si prepara alla battaglia contro i bianconeri

Si va verso il gran pienone per una delle partite di cartello della stagione. All'Arechi arriva la Juve di Max Allegri e i numeri della prevendita fanno presagire un tutto esaurito. Secondo i dati aggiornati del pomeriggio (2 febbraio), erano stati staccati ben 15.649 biglietti. Un numero decisamente importante che non tiene conto degli abbonati.

Salernitana-Juventus: i prezzi più alti non scoraggiano i tifosi

Ricordiamo che I prezzi stabiliti sono decisamente più alti rispetto alla media stagione e, rispetto ad altre partite, questa non prevede la possibilità di cambiare il nominativo. Di seguito, i prezzi del biglietto + l'importo aggiuntivo della prevendita.

Tribuna Rossa Vip Nord-Sud € 117 + € 3,00. Per Over 65, Donne, Under 14: € 72 + € 3,00

Tribuna Verde Sud/Nord € 87 + € 3,00. Per Over 65, Donne, Under 14 € 57 + € 3,00

Tribuna Azzurra € 72 + € 3,00 €. Per Over 65, Donne, Under 14 52 + € 3,00

Distinti € 57 + € 3,00. Per Over 65, Donne, Under 14 € 42 + € 3,00

Curva Sud € 43 + € 2,00 (nessuna riduzione o sconti speciali)

La vendita libera è partita solo dal 30 gennaio e, considerato che manca ancora quasi una settimana al big match di martedì 7 febbraio, le previsioni di un tutto esaurito si fanno sempre più concrete.