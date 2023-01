Salernitana-Juventus: prevendita al via dal 27 gennaio Prezzi e modalità di acquisto in vista del match del 7 febbraio

Mentre i granata si preparano alla prossima, importante sfida di campionato contro il Lecce al Via del Mare, la società di via Salvador Allende ha stabilito le date per vendita e pre-vendita dei ticket a disposizione per uno dei match di cartello dell'intero campionato granata, che vedrà opporsi alla Juventus di Max Allegri. All'andata, la Salernitana andò vicino al colpo grosso, vincendo il primo tempo per 2 reti a 0. Poi, la rimonta della Juve e il gol annullato all'ultimo ai bianconeri in quella che poteva essere una remuntada fin troppo beffarda per gli uomini allenati da mister Nicola.

Prevendita al via da mezzogiorno del 27 gennaio

Dopodomani si apre la prevendita per uno dei match più attesi all'Arechi. L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire dalle ore 12:00 di venerdì 27 gennaio e fino alle ore 10:00 di lunedì 30 gennaio saranno in vendita con diritto di prelazione per possessori di Granata Card o Fidelity Card della Salernitana, i tagliandi per la gara di Campionato Serie A TIM Salernitana – Juventus in programma martedì 7 febbraio alle ore 20:45 presso lo Stadio ‘Arechi’ di Salerno. La vendita libera partirà alle ore 12:00 di lunedì 30 gennaio.

I prezzi stabiliti sono decisamente più alti rispetto alla media stagione. Di seguito, i prezzi del biglietto + l'importo aggiuntivo della prevendita.

Tribuna Rossa Vip Nord-Sud € 117 + € 3,00. Per Over 65, Donne, Under 14: € 72 + € 3,00

Tribuna Verde Sud/Nord € 87 + € 3,00. Per Over 65, Donne, Under 14 € 57 + € 3,00

Tribuna Azzurra € 72 + € 3,00 €. Per Over 65, Donne, Under 14 52 + € 3,00

Distinti € 57 + € 3,00. Per Over 65, Donne, Under 14 € 42 + € 3,00

Curva Sud € 43 + € 2,00 (nessuna riduzione o sconti speciali)

Per Salernitana-Juve, non è ammesso il cambio nominativo

E’ possibile acquistare i tagliandi online al link https://ussalernitana1919.vivaticket.it/ e presso i punti vendita VivaTicket. Dalla società viene specificato che per questa gara non è ammesso il cambio utilizzatore.

La procedura per persone diversamente abili e per accrediti speciali

Come viene riportato dalla società, "Le persone diversamente abili al fine di munirsi del tagliando d’ingresso per la gara Salernitana – Juventus per i settori loro predisposti (Tribuna Verde Sud e Distinti) al prezzo privilegiato di € 5,00 dovranno inviare mail a diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesta la disabilità al 100% e documento di riconoscimento sia per disabile che accompagnatore ove previsto entro e non oltre le ore 23:59 di domenica 29 gennaio. Il tagliando per l’accompagnatore ha un costo di 20€. I tagliandi d’accesso si potranno ritirare giovedì 2 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 presso la Sede al Varco 25 dello Stadio “Arechi”.

Inoltre, i possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità (2022), al fine di munirsi del tagliando d’ingresso per la gara Salernitana – Juventus dovranno inviare mail a accreditifederali@ussalernitana1919.it con tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare la mail dove sulla quale si intende ricevere il biglietto. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili.