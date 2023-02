Salernitana-Juventus, Allegri: "Obiettivo è lato sinistro della classifica" Soddisfatto il tecnico dei bianconeri, specialmente per aver ritrovato il suo bomber, Vlahovic

Massimiliano Allegri si presenta decisamente soddisfatto ai microfoni di DAZN nel post-partita di Salernitana-Juve. I bianconeri hanno portato a casa l'intera posta in palio grazie ad un secco 3-0, frutto dell'ottima prova di Dusan Vlahovic (autore di 2 gol e 1 assist).

Se ha avuto le risposte che si aspettava. "I ragazzi hanno risposto bene, abbiamo giocato una buona prima ora di gioco, poi siamo stati un po' superficiali e abbiamo subito vari tiri in porta. Abbiamo cominciato a giocare la palla indietro. Quella fase andava gestita diversamente".

Sull'arrabbiatura negli ultimi minuti, nonostante il 3-0. "Assolutamente sì, perché quando abbiamo cominciato a gestire nella nostra metà campo con superficialità, loro hanno cominciato a tirare e a provarci di più, a prendere coraggio. Ci sono dei passaggi in cui bisogna migliorare sotto l'aspetto mentale. Questa era una partita non da giocare ma da vincere. I ragazzi sono stati bravi ma nell'ultima mezz'ora non è stato così".

Su come sia entrata in campo, con grande determinazione. "Sotto questo aspetto sì. Nei primi 10 minuti forse potevamo far meglio, abbiamo stagnato troppo il pallone sulla fascia destra. Dobbiamo sbagliare meno e fluidificare la circolazione di palla. Poi bisogna continuare a fare una fase difensiva al meglio delle possibilità".

Su quanto sia importante recuperare giocatori come Vlahovic. "Abbiamo bisogno di tutti. Fagioli ha fatto bene, Miretti stava facendo bene. È normale che ora più che mai c'è bisogno davvero di tutti. Abbiamo una partita ogni tre giorni e i cambi diventano determinanti. Nel momento in cui vinci 3-0 devi mantenere il ritmo e l'intensità giusta". Proprio su Vlahovic, "è più leggero, si muove meglio, è più brillante. Oggi ha giocato meglio anche tecnicamente. Poi Di Maria ha fatto 45 minuti in cui ha deliziato. Se riuscisse a giocare un'ora così, sarebbe un grande vantaggio, di sicuro. Anche in fase difensiva ha fatto un grande lavoro".

Allegri chiude sugli obiettivi stagionali. "Sul campo abbiamo fatto 41 punti, anche se ne abbiamo 26. Ce ne mancano 14 per arrivare alla salvezza. Oggi abbiamo scalato un po' di posizioni. Ora l'obiettivo è arrivare nel lato sinistro della classifica".