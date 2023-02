LIVE | Salernitana-Monza, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, L.Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Lovato, Mazzocchi, Bohinen, Nicolussi Caviglia, Iervolino, Maggiore, Vilhena, Bonazzoli, Valencia, Dia, Botheim. Allenatore: Paulo Sousa

MONZA (3-4-2-1) - DA CONFERMARE: Cragno; Izzo, P. Marí, Caldirola; Ciurria, Pessina, Sensi, C. Augusto; Caprari, Mota Carvalho; Petagna. A disposizione. Di Gregorio, Sorrentino, Donati, Antov, Barberis, Machin, Valoti, Carboni, Ranocchia, Colpani, D’Alessandro, Vignato, Gytkjaer. Allenatore: Palladino.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli - assistenti: Carbone e Giallatini. IV Uomo: Meraviglia. Var: Aureliano/Avar: Minelli.

IL PRE-GARA. La Salernitana va a caccia del riscatto dopo tre ko consecutivi; il Monza vuole confermarsi tra le rivelazioni di questo campionato. Alle 15 all'Arechi va in scena la sfida tra campani e lombardi. Paulo Sousa dovrebbe confermare il 3-4-2-1 che, in fase di non possesso, diventa 4-4-1-1. Diverse sorprese, però, nell'undici titolare: tra i pali torna Ochoa; a centrocampo chance per Sambia, mentre Kastanos e Candreva agiranno da trequartisti alle spalle di Piatek.