Salernitana, Milan esulta: «Gruppo ritrovato». Summit in Comune per l'Arechi Convenzione entro il 30 marzo per ottenere la licenza Uefa. E a maggio possibile evento-sorpresa

«È arrivata una vittoria che, finalmente, ha scacciato tanti pensieri brutti. Abbiamo visto un'ottima Salernitana. Ci ha molto colpito il modus che ha di lavorare il nuovo mister, anche di radunare la squadra a fine partita sia nel bene che nel male». Così Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana ha commentato il successo dei granata sul Monza. Il dirigente, ospite del Salerno Club 2010 per la cerimonia di consegna del defibrillatore installato in piazza Casalbore, ha toccato tanti temi.

A cominciare dagli aspetti tecnici. «Il messaggio più importante penso che sia proprio il gruppo. Paulo Sousa ha detto che la strada è questa e che bisogna andare avanti così. Mi ha sorpreso per la voglia, per la determinazione e la capacità di ritrovare il singolo talento in ogni giocatore. Obiettivamente è stato un periodo complesso per molti aspetti, per la motivazione ma anche per i tanti infortuni. Ieri sia Mazzocchi che Maggiore hanno rimesso piede in campo e anche questo è un segnale importante. Ora hanno bisogno di macinare minuti. Abbiamo visto anche un grande Kastanos. Finalmente sta uscendo la Salernitana che avevamo in mente insieme al presidente: un gruppo di ragazzi che lottano partita dopo partita».

Il successo contro il Monza ha restituito anche il felling con la tifoseria. «I nostri tifosi sono stati encomiabili come sempre. Non hanno mai smesso di esserci vicini, dal primo all'ultimo minuto. In questi giorni hanno fatto arrivare anche messaggi d'incoraggiamento al club. Andiamo avanti così, questa è la squadra. Abbiamo molto bisogno di loro. Il gruppo è dentro e fuori dal campo».

Stadio: convenzione entro il 30 marzo

In mattinata l'ad Milan ha fatto tappa anche a Palazzo di Città per discutere delle questioni legate allo stadio Arechi. «Stamane abbiamo fatto un momento di pit-stop con il direttore Marotta in Comune. Abbiamo gettato le basi per la convenzione in maniera formale. Ci siamo dati un appuntamento importante entro 15 giorni per una bozza strutturata della nuova convenzione. Per noi la scadenza è il 30 marzo perché vogliamo avere le licenze Uefa. In questi giorni abbiamo ricevuto la visita di una commissione che ha dato parere molto favorevole al club, sia per gli aspetti economico-finanziari, sia per le strutture. Ci serve una convenzione entro il 30 marzo che è l'ultimo tassello per la licenza Uefa. La licenza Uefa, chiaramente, serve per proiettare un club in ambito internazionale e ospitare eventi di dimensione internazionale. Il centro sportivo? E' in fase di dialogo, ne abbiamo parlato. Nei prossimi giorni avremo un incontro con il presidente della Provincia».

A maggio evento con l'ambasciata francese

La Salernitana, intanto, prosegue il suo percorso di crescita in ambito internazionale. «Ieri allo stadio ci sarebbe dovuto essere anche l'ambasciatore messicano, verrà nelle prosisme partite», ha svelato l'ad Milan che in questi giorni sta lavorando anche ad un importante appuntamento che vedrà protagonisti Salerno e la Salernitana. Da quanto trapela il club è in costante contatto con l'ambasciata francese per ospitare - nel prossimo mese di maggio - un appuntamento di promozione delle Olimpiadi in programma a Parigi nel 2024.