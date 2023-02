Salerno Club, un gol per la vita: donato defibrillatore in piazza Casalbore Nel pomeriggio si è tenuta la cerimonia di consegna

Dopo aver esultato per un successo pesantissimo, la tifoseria della Salernitana si è resa protagonista di un gol...per la vita. Nel pomeriggio i soci del Salerno Club 2010 hanno donato alla città un defibrillatore che sarà custodito in un'attività commerciale di piazza Casalbore, cuore pulsante del tifo granata ai tempi del Vestuti. «Abbiamo deciso di donare questo defibrillatore alla nostra città e a quanti portano il granata nel cuore», ha spiegato il presidente del Salerno Club 2010, Salvatore Orilia nel corso della cerimonia di consegna del defibrillatore a cui hanno preso parte, tra gli altri, l'amministratore delgato della Salernitana, Maurizio Milan, lo slo del club granata Mimmo Napoli, il cappellano della Salernitana, don Roberto Faccenda, l'assessore alle Politiche Sociali, Paola De Roberto e tanti soci del sodalizio di via Cacciatore.