Salernitana-Bologna: la preview, statistiche e probabili formazioni Nel fortino granata arriva la squadra rivelazione del campionato: tutti i dati del match

Partita suggestiva quella di domani all'Arechi. La Salernitana, rigenerata dalla cura Paulo Sousa, ospita il Bologna guidato da Thiago Motta. La compagine emiliana è probabilmente la vera rivelazione del torneo, avendo ottenuto ben 36 punti e piazzandosi nel lato sinistro della classifica (9a posizione) e "buttando un'occhiata" alle posizioni europee.

Confronto tra due squadre in fiducia. Il Bologna è una squadra rocciosa

Al di là del passo falso contro il Torino, il Bologna ha mantenuto un ruolino di marcia invidiabile nelle ultime dieci giornate, uscendo definitivamente dalla lotta salvezza. Una posizione che, tra l'altro, offre serenità e fiducia alla squadra. Non avendo l'obbligo di arrivare in Europa, la squadra felsinea dovrebbe arrivare al match dell'Arechi con la massima serenità, specialmente dopo l'ottimo pareggio agguantato contro la Lazio di Maurizio Sarri (0-0 al Dall'Ara).

Se si considerano proprio le ultime 10 partite, il Bologna ha ottenuto la bellezza di 17 punti, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. In questo lasso di tempo, il Bologna è la sesta miglior squadra del campionato. Il dato che spicca maggiormente è la solidità difensiva (avendo subito appena 8 reti nelle ultime dieci). Tuttavia, l'attacco non gira al meglio, nonostante la presenza in rosa di Arnautovic e Orsolini (15 reti in due durante l'arco di questa stagione).

I granata possono domare il Bologna

Proprio l'assenza di Orsolini (out per infortunio) potrebbe essere decisiva. L'attaccante italiano ha messo ha referto 7 gol e 3 assist: il giocatore che, più di tutti, è entrato nelle marcature del Bologna. Inoltre, Arnautovic non vive propriamente il suo miglior stato di forma ed è stato scavalcato nelle gerarchie, nonostante sia ancora il capocannoniere della squadra (8 reti in stagione).

I granata vengono da prove difensive davvero convincenti, avendo subito appena un gol (contro il Milan a San Siro) nelle ultime tre partite. È il segno di una ritrovata compattezza difensiva e della disposizione al sacrificio di tutta la squadra. Fondamentale anche la presenza di Memo Ochoa tra i pali, sempre più leader e idolo della tifoseria. In attacco dovrebbe essere confermato Boulaye Dia, che sta ritrovando il miglior stato di forma dopo il mondiale in Qatar. L'ultimo gol in casa dei rossoneri ha lanciato il bomber granata fino alla settima posizione della classifica cannonieri (9 marcature) e risultando di gran lunga il giocatore più incisivo in fase offensiva per la Bersagliera.

Alla squadra di casa mancheranno due elementi importanti della difesa come Federico Fazio (fermato nuovamente per un trauma distorsivo al ginocchio in una delle ultime sedute di allenamento) e Troost-Ekong (in recupero dalla frattura del piatto tibiale). A questi, si aggiunge anche lo stop dell'ultima ora di Crnigoj.

I precedenti tra Salernitana e Bologna

Il risultato più frequente tra le due squadre è il pareggio (con l'1-1 come punteggio più frequente, uscito in tre scontri ufficiali). Nel complesso, campani e felsinei si sono incontrati in 7 incontri ufficiali, con 5 pareggi, una vittoria per la Salernitana e una per il Bologna. Una curiosità: nei primi due incontri ufficiali (stagione 1995/1996), tra andata e ritorno non segnò nessuna delle due squadre (0-0 sia al Dall'Ara che all'Arechi).

Le probabili formazioni di Salernitana-Bologna

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. Allenatore Paulo Sousa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrrow. Allenatore Thiago Motta.