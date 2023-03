Si ferma Crnigoj: quanto dovrà stare ai box il centrocampista granata? Lesione muscolare al polpaccio destro: Paulo Sousa dovrà fare a meno di lui

Proprio quando mister Sousa aveva recuperato praticamente tutti gli effettivi - fatta eccezione per i lungodegenti Federico Fazio e Troost-Ekong - ecco che arriva un nuovo stop. Come riporta la nota stampa della U.S. Salernitana 1919, "Gli esami diagnostici a cui si è sottoposto Domen Crnigoj presso il Centro Polidiagnostico Check-Up hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado a carico del polpaccio destro. L’atleta ha già iniziato il protocollo riabilitativo".

Crnigoj è uno degli acquisti di gennaio e, finora, ha sempre offerto prove solide, facendo massa in mezzo al campo e risultando uno dei centrocampisti più rocciosi della rosa. In combinazione con Lassana Coulibaly aumenta la quantità di muscoli e corsa che permettono agli esterni e al regista di poter lavorare maggiormente sulla fase offensiva.

Da valutare i tempi di recupero, stimabili tra una e quattro settimane

La lesione muscolare di basso grado a carico del polpaccio destro potrebbe comportare uno stop che va da appena una settimana fino a un mese. È probabile, in ogni caso, che lo staff medico ci vada cauto, evitando possibili ricadute. È ancora fresca, nella memoria dei tifosi, la gestione frettolosa del ritorno in campo di Emil Bohinen. Una accelerata che provocò una ricaduta per il talentino norvegese e una prima parte di stagione ai box (prima) e in sordina (poi).

Si attendono sviluppi in settimana ma sembra praticamente impossibile recuperare il giocatore per la partita di sabato all'Arechi contro il Bologna di Thiago Motta.