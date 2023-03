Salernitana-Bologna: arbitra Pairetto, "talismano" dei rossoblu Effettuata la designazione per il match di sabato allo stadio Arechi

Arriva la designazione arbitrale per la 27a giornata di Serie A. Per il prossimo, fondamentale incontro dell'Arechi tra Salernitana e Bologna, arriva Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Si tratterà dell'ottavo incontro ufficiale dei granata diretto dall'arbitro Pairetto. Lo score, per ora, è negativo, con solo 2 vittorie registrate e 5 sconfitte. Proprio nelle ultime due, i granata hano subito due pesanti sconfitte: il terribile 5-0 al Castellani contro l'Empoli nel 2020/2021 (momento più basso della stagione prima di risalire la china e involarsi verso la Serie A) e il 4-1 del Napoli nel derby campano al Maradona nella passata stagione.

L'arbitro Pairetto è tra i più esperti del campionato italiano. Classe '84, arbitra nella massima serie da 10 anni e di recente è diventato arbitro internazionale (da gennaio 2022).

Pairetto è il talismano del Bologna: 7 vittorie nelle ultime 8 partite

Per quanto riguarda i felsinei, invece, lo score è più che positivo. Arbitrati in 14 occasioni da Pairetto, i rossoblu hanno ottenuto ben 8 vittorie e 2 pareggi. Solo 4 le sconfitte rimediate con Pairetto ad arbitrare il match. Il dato forse più incredibile riguarda lo score nelle ultime otto: Dal 2019 in poi, il Bologna ha collezionato 7 vittorie e una sola sconfitta (contro la Roma). Ne consegue che è l'arbitro che ha portato più fortuna alla formazione oggi allenata da Thiago Motta.

Tutti gli incontri della Salernitana diretti da Pairetto

La conduzione di Pairetto non ha mai regalato gioie particolari ai granata, che infatti hanno uno score decisamente deficitario. La prima volta che si sono incrociate le strade della Salernitana e di Pairetto risale al 2010/2011. In quell'occasione, in Lega Pro, i granata ottennero una vittoria convincente contro la Spal per 3 reti a 0.

stagione 2010/2011 Lega Pro (Prima Divisione)

Salernitana - Spal 3-0

stagione 2015/2016 - Serie B

Crotone - Salernitana 4-0

stagione 2015/2016 - Serie B

Salernitana - Cagliari 0-2

stagione 2018/2019 - Coppa Italia - III Turno

Virtus Entella - Salernitana 2-0

stagione 2020/2021 - Serie B

Venezia - Salernitana 1-2

stagione 2020/2021 - Serie B

Empoli - Salernitana 5-0

stagione 2021/2022 - Serie A

Napoli - Salernitana 4-1