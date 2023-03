Salernitana-Bologna 2-2, Thiago Motta recrimina: «C'era rigore per noi» «Abbiamo cercato fino alla fine di vincere la partita»

L'allenatore del Bologna, Thiago Motta è molto critico con la direzione arbitrale di Pairetto e segnala ben due eventi che avrebbero penalizzato i suoi. Il match si è chiuso per 2-2, dividendo la posta in palio.

Motta esordisce dicendo che si tratta di una «partita giocata bene con tutte le difficoltà che ci possono essere nel giocare contro questa Salernitana». E continua: «I ragazzi erano messi bene in campo. Abbiamo giocato molto da squadra, attaccando e difendendo insieme. Il primo gol nasce da un loro calcio d'angolo che doveva essere una rimessa dal fondo. Poi c'era un rigore per noi e potevamo andare in vantaggio lì. La squadra ha tenuto fino alla fine e ha cercato di vincere la partita. Sono contento per la dimostrazione di carattere e voglia mostrata fino alla fine».

Motta elogia i suoi: "Contenti per la prestazione"

Su quali punti della prestazione del suo Bologna sia meno contento, Motta risponde che «già il primo gol è da evitare, anche se ripeto: era un rinvio dal fondo per noi. Però nel complesso abbiamo fatto una buona prestazione. Abbiamo trovato una squadra che si difende bene e che in contropiede è molto pericolosa. Siamo sulla strada giusta».

Per chiudere, Motta afferma che «oggi dobbiamo essere contenti per la prestazione. In questo momento chi va in nazionale continua a giocare e noi approfittiamo di questo momento di pausa per vivere qualcosa di diverso. Poi alcuni riposeranno, se lo meritano. Dopo penseremo alla partita contro l'Udinese».