Salernitana: con l'Inter di venerdì, ecco orari e date dalla 30^ alla 32^ Il derby del Maradona si giocherà di sabato alle 15

Cambia il programma della 29esima giornata del campionato di serie A. Come era prevedibile, le squadre impegnate in Champions League (Inter, Milan e Napoli), giocheranno di venerdì. Una riprogrammazione che coinvolge anche la Salernitana che, in quella giornata, ospiterà l'Inter. La sfida tra granata e nerazzurri si disputerà venerdì 7 aprile alle 17 all'Arechi; Lecce-Napoli andrà in scena alle 19 e Milan-Empoli alle 21.

In giornata sono stati resi noti anche orari e date delle giornate che vanno dalla 30esima alla 32esima.

Domenica 16 aprile, per la 30esima giornata, la Salernitana affronterà il Torino in trasferta con fischio d'inizio alle 15. Nel turno successivo i granata scenderanno in campo sabato 22 aprile alle 15 per il match contro il Sassuolo. Alla 32esima, invece, è in programma il derby del Maradona contro il Napoli che si disputerà sabato 29 aprile alle 15.