LIVE | Salernitana-Fiorentina, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Fiorentina

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Maggiore, Botheim; Dia. A disposizione: Sepe, Fiorillo, Troost-Ekong, Daniliuc, Bronn, Sambia, Kastanos, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Iervolino, Piatek, Bonazzoli. All: Sánchez Lladò (Sousa squalificato).

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Gonzàlez, Baràk, Ikoné; Cabral. A disposizione: Cerofolini, Vannucchi, Ranieri, Milenkovic, Terzic, Venuti, Duncan, Bonaventura, Saponara, Bianco, Sottil, Brekalo, Jovic. Allenatore: Italiano.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce - assistenti: Macaddino e Fiore - IV uomo: Gariglio - Var: Di Paolo/Avar: Dionisi

IL PRE-GARA. Sorpresa nell'undici titolare della Salernitana: spazio a Maggiore dal 1' al posto di Kastanos; l'ex Spezia agirà da trequartista accanto a Botheim con Dia prima punta. Per il resto tutto invariato: davanti ad Ochoa spazio a Lovato, Gyomber e Pirola. In mediana chance dal 1' per Bohinen che farà coppia con Coulibaly, mentre Mazzocchi e Bradaric agiranno sulle fasce. In casa Fiorentina l'unica novità è rappresentata dall'impiego di Castrovilli sulla corsia di sinistra al posto di Duncan.