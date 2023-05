LIVE | Empoli-Salernitana 1-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Empoli-Salernitana

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Walukievicz, Luperto, Parisi; Grassi, Marin; Baldanzi, Henderson, Cambiaghi; Caputo. A disposizione: Perisan Ujkani, Cacace, Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Fazzini, Akpa Akpro, Vignato, Bandinelli, Haas, Satriano, Destro, Piccoli, Pjaca. Allenatore: Zanetti

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Bronn, Lovato, Pirola; Sambia, Vilhena, Coulibaly, Mazzocchi; Maggiore, Botheim, Dia. A disposizione: Sepe, Fiorillo, Daniliuc, Troost-Ekong, Nicolussi Caviglia, Bohinen, Iervolino, Kastanos, Sfait, Piatek, Bonazzoli. Allenatore: Sousa

ARBITRO: Volpi di Arezzo – assistenti: Peretti e Di Monte – IV uomo: Rutella - Var: Fourneau /Avar: Abisso.

RETI: 38' pt Cambiaghi (E)

NOTE. Ammoniti: Lovato (S). Angoli: 3-2. Recupero: 1' pt

46' - Duplice fischio: si va al riposo con l'Empoli avanti 1-0 sulla Salernitana.

45' - 1' di recupero.

41' - Prova a reagire la Salernitana con un tiro di Dia sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla a lato.

38' - GOL EMPOLI - Azione in velocità dell'Empoli: Caputo appoggia per Ebuehi che crossa per Cambiaghi che di testa batte Ochoa.

35' - Prova a spingere l'Empoli, tiro-cross di Grassi dalla destra: Ochoa blocca.

28' - Ammonito Lovato.

22' - Sousa prova a riorganizzare la Salernitana: Mazzocchi passa a destra, Sambia a sinistra.

16' - Ancora Empoli pericoloso: Pirola mura su Baldanzi, poi Cambiaghi calcia forte dal limite: Ochoa ci mette la mano e salva in angolo.

11' - Empoli vicinissimo al gol: angolo dalla sinistra, testa di Caputo, miracolo di Ochoa che con l'aiuto di Mazzocchi salva in calcio d'angolo.

10' - Fase di studio in questo avvio di partita: la Salernitana prova a sfruttare le fasce, l'Empoli la profondità.

1' - Fischio d'inizio

IL PRE-GARA. Novità nella Salernitana: dentro Bronn e Sambia, solo panchina per Kastanos nel 3-4-2-1 scelto da Paulo Sousa per la sfida contro l'Empoli. Il francese agirà sulla corsia di destra, Mazzocchi sull'out mancino. Davanti spazio a Dia con Mazzocchi e Botheim nel ruolo di trequartisti. Empoli in campo con il 4-2-3-1: Baldanzi, Henderson e Cambiaghi alle spalle di Caputo.