Mondiali Pugilato, l'irpino Mouhiidine medaglia d'argento nei 92 kg Il pugile azzurro si è arreso solo al russo Gadzhimagomedov

Aziz Abbes Mouhiidine ha conquistato la medaglia d'argento, la seconda consecutiva della sua carriera, nella categoria pesi massimi (92 kg) dei Campionati mondiali di pugilato. Nella finale andata di scena oggi pomeriggio sul ring della 'Humo Arena' di Tashkent in Uzbekistan, il pugile azzurro, 24 anni di Avellino, e' stato sconfitto dal russo Muslim Gadzhimagomedov al termine di un incontro molto combattuto. Il pugile russo, 26 anni del Daghestan, si e' presentato con la canottiera rossa con la bandiera della Federazione e la scritta 'Rus'. L'Iba la federazione mondiale di boxe permette agli atleti russi e bielorussi di salire sul ring con i colori e la bandiera della propria Nazione. L'Italia non conquista l'oro ai Campionati mondiali maschili da dieci anni: quello, sempre nei pesi massimi, di Clemente Russo ad Almaty in Kazakistan.