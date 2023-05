LIVE. Roma-Salernitana 1-2: la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale sul match dell'Olimpico

La diretta testuale di Roma-Salernitana

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Bove, Smalling, Ibanez (1' st Llorente); El Shaarawy, Tahirovic (1' st Matic), Camara (29' st Cristante), Zalewski; Wijnaldum (23' st Abraham); Solbakken (1' st Pellegrini), Belotti. A disposizione: Svilar, Boer, Mancini, Darboe, Celik, Missori, Volpato, Cherubini. Allenatore: Mourinho.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber (26' st Lovato), Pirola (32' st Troost-Ekong); Kastanos (14' st Mazzocchi), Bohinen (26' st Vilhena), Coulibaly, Bradaric; Candreva (32' st Botheim), Dia; Piatek. A disposizione: Sepe, Fiorillo, Bronn, Sambia, Nicolussi Caviglia, Maggiore, Iervolino, Crnigoj, Bonazzoli. Allenatore: Sousa.

Arbitro: Colombo di Como – assostenti: Tegoni e Scarpa. IV uomo: Massa. VAR: Banti-Avar: Guida

RETI: 12' pt Candreva (S), 3' st El Shaarawy (R), 9' st Dia (S)

NOTE. Ammoniti: Gyomber (S). Angoli: 4-4. Recupero: 7' pt

34' - La Salernitana prova a farsi vedere in contropiede con Mazzocchi ma la difesa della Roma fa buona guardia ed evita pericoli.

32' - Doppio cambio nella Salernitana: escono Pirola e Candreva, entrano Troost-Ekong e Botheim.

29' - Ultimo cambio per la Roma: esce Camara, entra Cristante.

26' - Doppio cambio nella Salernitana: esce Gyomber entra Lovato. Esce Bohinen, entra Vilhena.

25' - Occasione Roma: punizione di Camara che rimbalza in area, Ochoa tenta l'uscita ma non riesce a bloccare, Abraham appoggia per Belotti che calcia dal limite ma Mazzocchi riesce a deviare in angolo. L'arbitro, però, concede fallo sul portiere messicano.

24' - Ammonito Gyomber: era diffidato, salterà il match contro l'Udinese.

23' - Cambio nella Roma: esce Wijnaldum entra Abraham.

22' - Occasione Roma: cross dalla sinistra di Pellegrini per Belotti che da ottima posizione buca l'intervento, la palla arriva a Bove che sbaglia il controllo. Si salva la Salernitana

20' - Grande azione della Salernitana: uno-due tra Candreva e Mazzocchi, l'esterno entra in area ma al momento del tiro viene fermato da Pellegrini, straordinario in ripiegamento difensivo.

14' - Cambio nella Salernitana: esce Kastanos, entra Mazzocchi.

12' - La Roma protesta per un presunto contatto in area tra Wijnaldum e Daniliuc, l'arbitro lascia correre.

9' - GOL SALERNITANA - Candreva scodella in area per Piatek che tenta il tiro, la palla deviata da Smalling si trasforma in un assist per Dia che colpisce di tacco e batte Rui Patricio in uscita.

8' - Prova a farsi vedere la Salernitana dalle parti di Rui Patricio: tiro dalla distanza di Candreva che si perde altissimo.

6' - Ancora Roma pericolosa: Matic sfonda sulla sinistra, guadagna il fondo e serve El Shaarawy al limite ma la conclusione si perde alta.

5' - Spinge la Roma che prova a sfruttare la forza e la qualità dei calciatori appena entrati.

3' - GOL ROMA - Punizione di Pellegrini, Ochoa respinge sulla destra, El Shaarawy raccoglie la respinta e batte il portiere messicano.

1' - Mourinho si gioca subito una tripla sostituzione per provare a dare la scossa ai giallorossi: dentro Llorente, Matic e Pellegrini, escono Ibanez, Tahirovic e Solbakken.

SECONDO TEMPO

52' - Protesta la Roma per un presunto tocco di mano di Pirola su tiro a giro di El Shaarawy. L'arbitro, dopo un rapido check, lascia correre e fischia la fine del primo tempo.

47' - La Roma trova il gol con Ibanez ma la rete del pari viene annullata. Angolo dalla sinistra battuto da El Shaarawy, la palla arriva a Ibanez che calcia di prima intenzione e batte Ochoa. Belotti però, tocca di mano e appoggia la palla per il difensore. Colombo va a rivedere l'azione al Var e annulla il gol.

45' - 3' di recupero.

41' - Punizione forte e tesa battuta da Zalewski, Ibanez non riesce a colpire di testa, Ochoa blocca.

38' - Ripartenza della Roma: Zalewski ferma Candreva in fase offensiva ed avvia la ripartenza giallorossa, arriva al limite e calcia, palla alta.

36' - Ancora Salernitana: fraseggio tra Kastanos e Bohinen, il norvegese avanza e tenta il tiro dai trenta metri che esce di poco sopra la traversa della porta giallorossa. Buona, fin qui, anche la prova del numero 8 granata.

31' - Squillo della Roma: Bove dalla destra serve El Shaarawy che dal limite prova a sorprendere Ochoa con un tiro a giro che esce alla sinistra del portiere messicano.

30' - Mezzora di gioco: la Salernitana continua a pressare a tutto campo, tenendo bene e riuscendo a difendersi con ordine.

24' - Segnali di risveglio da parte della Roma: ci prova Zalewski a giro ma il tiro colpisce Belotti, poi la palla arriva a Camara che calcia dal limite, Bradaric mura.

22' - Scontro di gioco tra Kastanos ed El Shaarawy, entrambi doloranti per un colpo alla testa.

17' - Bel fraseggio della Salernitana: Coulibaly serve Kastanos che tenta il tiro dalla distanza, Rui Patricio blocca.

12' - GOL SALERNITANA - Assist di Coulibaly, inserimento perfetto di Candreva che colpisce al volo e mette la palla all'incrocio. Eurogol dei granata.

10' - Avvio molto equilibrato: la Roma prova a sfruttare le corsie esterne, la Salernitana si difende con ordine e prova a giocare il pallone, affidandosi alla qualità di Bohinen.

1' - Fischio d'inzio