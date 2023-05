Salernitana-Udinese, all'Arechi pronta la carica dei 30mila La prevendita prosegue spedita per l'ultima gara casalinga dei granata

Si va verso un Arechi da tutto esaurito per la sfida di sabato (ore 15) tra Salernitana e Udinese. Nell'ultimo match casalingo l'impianto di via Allende farà registrare il sold-out. A cinque giorni dal match, infatti, i numeri della prevendita sono già da capogiro: ai 12.338 abbonati (di cui 4222 in possesso del mini-abbonamento valido per le sfide con Atalanta e Udinese), vanno aggiunti i 10094 tagliandi venduti in prevendita. Al momento, dunque, sono già più di 22mila le presenze certe nello stadio con il nome da principe. Ma i numeri sono destinati a crescere ancora: l'entusiasmo travolgente creato da Candreva & co. e i prezzi popolari adottati dalla società faranno andare a ruba anche le ultime scorte di biglietti disponibili. L'Arechi si prepara al pienone per ringraziare i calciatori e festeggiare la seconda salvezza consecutiva della sua storia.