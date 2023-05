Salernitana-Udinese 0-2, la diretta dell'ultimo match all'Arechi Ultimo match all'Arechi con più di 27.000 persone a salutare la squadra, in un grande clima di festa

Ultimo tango di stagione all'Arechi, in un clima di festa e sold-out. Molti tifosi non sono riusciti ad entrare in occasione del fischio d'inizio a causa della lentezza nello smaltimento delle code. Mister Sousa fa un po' di turn-over, dando spazio a Troost-Ekong e, soprattutto, al terzo portiere Fiorillo. Con Dìa out per queste ultime due partite della stagione, le chiavi dell'attacco sono affidate a Candreva, Botheim e Piatek.

Le formazioni e il tabellino del match

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Troost-Ekong, Bronn, Pirola; Mazzocchi, L.Coulibaly, Vilhena, Kastanos; Candreva,Botheim; Piatek. Allenatore: Sousa. A disposizione: Ochoa, Sepe, Bronn, Bradaric, Nicolussi Caviglia, Maggiore, Sambia, Crnigoj, Bonazzoli , Iervolino. Allenatore: Paulo Sousa

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Zeegelar; Thauvin, Nestorowski. A disposizione: Padelli, Piana, Arslan, Beto, Abankwah, Buta, Vivaldo, Guessand, Cocetta, Centis Russo, Bassi. Allenatore: Sottil.

ARBITRO: Baroni di Firenze.

AMMONITI: U - Zeegelaar ('4')

GOL: Zeegelaar (25')

Salernitana-Udinese 0-2: la diretta testuale del match

30'

29' L'Udinese mantiene il possesso del pallone, con i granata che entrano in pressing solo fino a metà campo.

25' Gol dell'Udinese. Zeegelaar si ritrova in buona posizione dal centro dell'area e approfitta di un rimpallo favorevole per scaraventare il pallone in porta. Tiro abbastanza centrale ma potente su cui Fiorillo non riesce ad intervenire.

20' Mazzocchi semina gli avversari sull'out di sinistra e dopo essersi accentrato serve un pallone delizioso per Botheim, che però non capisce le intenzioni del compagno di squadra.

17' Grande break di Lassana Coulibaly che si invola in porta nel corridoio centrale. Supera un paio di uomini ma vinee fermato sul più bello quando è già in area di rigore.

12' Ottimo tentativo di Vilhena da fuori area che prova a sorprendere Silvestri L'olandese tira una fucilata ma il pallone si spegne di poco a lato.

5' Buon avvio dei granata che va vicino al gol con un gran taglio di Piatek. Silvestri è reattivo e sventa la minaccia con una buona uscita.

4' Ammonito Zeegelaar per un intervento scomposto nella metà campo granata. Troppo ruvido per Baroni, che tira fuori il cartellino giallo.

Alessandro Faggiano