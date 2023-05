Salernitana, riuscito l'intervento in Francia per Dia: tornerà tra un mese La società dovrà poi valutare il futuro dell'attaccante senegalese

E' perfettamente riuscito l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto Boulaye Dia in mattinata. L'attaccante della Salernitana, a seguito dell'infortunio subito all'Olimpico contro la Roma, è volato in Francia dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di meniscectomia mediale del ginocchio sinistro. L'intervento è stato effettuato presso la clinica “Jean Mermoz” di Lione ed è stato eseguito dal dottor Bertrand Cottet-Sonnery, che in passato ha operato anche Zlatan Ibrahimovic. All'intervento ha presenziato anche il medico sociale della Salernitana, Italo Leo. "L’atleta effettuerà alcuni giorni di riposo prima di iniziare il protocollo riabilitativo che durerà circa quattro settimane", ha fatto sapere in una nota ufficiale la società granata. Per inizio luglio, dunque, Dia potrà tornare in campo, in tempo per l'inizio del ritiro pre-campionato. La Salernitana nei prossimi giorni riscatterà il senegalese dal Villareal versando nelle casse del club spagnolo 12 milioni di euro, per poi avviare un discorso sul suo futuro.