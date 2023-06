Cremonese-Salernitana, i convocati di Paulo Sousa: out Sepe e Fiorillo Assenti anche Lovato, Bradaric, Dia, Fazio, Valencia e Vilhena

Spicca l'assenza di Luigi Sepe nella lista diramata in serata da Paulo Sousa in vista di Cremonese-Salernitana. L'assenza del portiere napoletano si aggiunge a quella di Fiorillo che, come evidenziato in conferenza stampa, ha subito un piccolo infortunio. Per l'ex Parma, invece, potrebbe essersi trattato di una scelta tecnica. Allo "Zini" i granata avranno gli uomini contati: all'appello, infatti, mancano anche gli infortunati Lovato, Bradaric, Dia, Fazio e Valencia, oltre allo squalificato Vilhena.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Cremonese e Salernitana.

PORTIERI: Allocca, Ochoa, Sorrentino;

DIFENSORI: Daniliuc, Gyomber, Pirola, Sambia, Troost-Ekong;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Candreva, Coulibaly L., Crnigoj, Kastanos, Iervolino, Maggiore, Mazzocchi, Nicolussi Caviglia;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Piatek.