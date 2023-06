LIVE | Salernitana, la diretta della conferenza stampa di Morgan De Sanctis Il direttore sportivo del cavalluccio marino traccia un bilancio e svela le prime novità

Alle 10 il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis interverrà in conferenza stampa allo stadio Arechi per fare un bilancio della stagione appena conclusa ed illustrare le prime novità in vista del futuro.

Parla Morgan De Sanctis: L'occasione di vederci e di stare insieme è per tirare un bilancio sulla stagione passata. Ci tengo tanto perché è stato fatto un lavoro importante, ci tengo anche a chiarire alcune situazioni e soddisfare le curiosità dei tifosi. In alcuni momenti avrei potuto creare schieramenti o divisioni, invece la mia decisione è stata di restare in silenzio per salvaguardare l'interesse della Salernitana. Ero sicuro che la squadra allestita avrebbe ottenuto i risultati auspicati e che tutto si sarebbe ricondotto alla stagione che, poi, è stata. Avevo detto che l'obiettivo era salvarsi alla penultima giornata. Ci siamo salvati a tre giornate dalla fine. È stata una soddisfazione per tutti. Il mio silenzio non è stato nemmeno un esercizio complicato, per educazione e carattere e per la mia provenienza - sono un abruzzese, popolo che si dice sia forte e gentile -. Non è stato difficile comportarmi così. Forse è stato difficile farmi conoscere ed apprezzare dai tifosi. Ma poi con il tempo tutto si è messo al proprio posto. Posso essere soddisfatto di come voi avete raccontato la Salernitana ma si può migliorare e questo non dipende solo da voi ma anche dal club.

Vorrei chiarire la posizione del mister Paulo Sousa. È arrivato a febbraio, ha accettato la nostra sfida. Ne è uscito fuori un accordo contrattuale che prevede un'opzione unilaterale da parte della Salernitana per rinnovare il contratto. Questa opzione è stata esercitata. Allo stesso tempo c'è l'opportunità da parte dell'allenatore di prendersi una riflessione se continuare o meno. Vi posso dire che in questo periodo c'è un allineamento al cento per cento. Da parte mia, da parte della proprietà, c'è la convizione che il progetto Salernitana proseguirà con Paulo Sousa.

Quale è il bilancio di questa prima stagione alla Salernitana?

Il bilancio è positivo, fermo restando che si può sempre migliorare. Bisogna ambire a conquistare qualcosa in più che nel contesto Salernitana significa salvarsi prima possibile. Poi ci sono tante altre cose che possono rendere una stagione ancora più bella.

Si può dire che De Sanctis sia cresciuto in questa stagione?

Mi sento diverso da quando sono arrivato, mi sento il direttore della Salernitana più completo, più pronto e più preparato. Dal 1° luglio scorso ho iniziato a lavorare alla Salernitana. Ho raccolto un'eredità importante, capisco che Sabatini era entrato nella testa e nel cuore dei calciatori e della piazza. Quando ho stretto la mano a Iervolino era convinto della scelta fatta e di essere la persona giusta per sostituire Sabatini.

Nel momento in cui lascerò la Salernitana, di certo, non sarò così presente o influente all'interno dell'ambiente Salernitana. Per carattere e per pensiero, penso che sia doveroso per il mio successore, influenzare il meno possibile il lavoro di chi arriverà.