LIVE | Salernitana-Udinese 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Udinese

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Kastanos, L. Coulibaly, Bohinen, Mazzocchi; Candreva, Botheim; Dia. A disposizione: Costil, Fiorillo, Fazio, Bronn, Bradaric, Sambia, M. Coulibaly, Legowski, Martegani, Jovane, Ikwuemesi. Allenatore: Sousa.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca. A disposizione: Okoye, Piana, Abankwah, Guessand, Nwachukwu, Kamara, Joao Ferreira, Camara, Zarraga, Akè, Quina, Success, Vivaldo, Pejcic. Allenatore: Sottil.

ARBITRO: Massa di Imperia - assistenti: Tolfo e Fontemurato. IV uomo: Marchetti. Var: Di Martino/Avar: Chiffi

NOTE: Angoli: 0-1.

18' - Primo squillo della Salernitana che va vicina al gol con una bordata di Pirola, la palla esce di poco alla destra di Silvestri.

16' - Angolo dalla destra per i friulani, Perez prova a colpire di testa ma la palla si perde alta.

15' - È volato via il primo quarto d'ora all'Arechi: partita in equilibrio ma Udinese leggermente più pimpante.

6' - Ancora Udinese: Walace tenta il tiro a giro dal limite, Ochoa para senza problemi.

3' - Il primo tiro in porta è dell'Udinese, ci prova Lovric dalla distanza, Ochoa blocca.

1' - Fischio d'inizio: la Salernitana gioca il primo pallone del match.

Squadre in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Salernitana-Udinese.

IL PRE-GARA. Esordio casalingo per la Salernitana che, dopo il pari contro la Roma, affronta l'Udinese in casa. Sousa conferma il 3-4-2-1 e si affida ai protagonisti della passata stagione. Bohinen viene preferito a Legowski in mediana; sulla trequarti è Botheim (e non Martegani) ad affiancare Candreva. Davanti Dia sarà la prima punta. Davanti a Ochoa il trio formato da Lovato, Gyomber e Pirola.