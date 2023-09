LIVE | Lecce-Salernitana 1-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti dallo stadio Via Del Mare

La diretta testuale di Lecce-Salernitana

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (31' st Dorgu); Ramadani, Rafia (17' st Blin), Kaba (17' st Gonzalez); Banda (25' st Strefezza), Krstovic (25' st Piccoli), Almqvist. A disposizione: Brancolini, Borbei, Oudin, Venuti, Berisha, Corfitizen, Smajlovic, Burnete, Touba. Allenatore: D’Aversa

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola (34' st Tchaouna); Cabral, L. Coulibaly (16' st Martegani), Legowski (31' st Bohinen), Bradaric; Kastanos (16' st Mazzocchi), Candreva; Botheim (16' st Ikwemesi). A disposizione: Fiorillo, Costil, Allocca, Sambia, Fazio, Sfait. Allenatore: Sousa

ARBITRO: Massimi di Termoli - assistenti Carbone e Giallatini. IV uomo: Minelli - Var: Marini/Avar: Gariglio.

RETI: 6' pt Krstovic (L)

NOTE. Spettatori: 28.052 di cui 21.174 abbonati. Ammoniti: Lovato (S), Kaba (L), Banda (L), Legowski (S), Bohinen (S). Angoli: 2-5. Recupero: 2' pt

38' - Ammonito Bohinen.

36' - Angolo battuto dalla destra, Pongracic salta più in alto di tutti ma non inquadra lo specchio.

34' - Cambio nella Salernitana: esce Pirola entrea Tchaouna.

33' - Subito pericoloso in neo entrato Bohinen con un tiro dal limite che esce di pochissimo.

31' - Cambio nel Lecce: esce Gallo entra Dorgu. Nella Salernitana esce Legowski entra Bohinen.

29' - Ancora Salernitana pericolosa con Cabral che calcia dal limite, Falcone salva.

28' - Salernitana vicinissima al gol con Cabral che dalla sinistra entra in area, calcia e centra il palo.

25' - Doppio cambio nel Lecce: esce Krstovic entra Piccoli. Strefezza prende il posto di Banda.

16' - Esce Coulibaly, entra Martegani. Esce Kastanos, entra Mazzocchi. Botheim lascia il campo per Ikwemesi. Nel Lecce entrano Gonzalez e Blin, escono Kaba e Rafia.

15' - Pronti ad entrare Mazzocchi, Ikwemesi e Martegani

13' - Azione personale di Banda che punta e salta due uomini, la palla arriva a Kaba che calcia dal limite, Ochoa blocca.

10' - Ci prova Candreva con un tiro a giro che si perde di non molto alla destra di Falcone.

9' - Riprende il gioco dopo diversi minuti di stop per un colpo alla testa preso da Coulibaly. Nulla di grave fortunatamente per il maliano che è rientrato. Intanto Sousa prepara i cambi.

3' - Arriva il dato degli spettatori presenti: sono 28.052 di cui 21.174 abbonati per un incasso di oltre 460mila euro.

2' - Buon contropiede della Salernitana sull'asse Cabral-Candreva, il capitano manca il tempo per la battuta a rete.

1' - Si riparte a Lecce: nessun cambio per le due squadre.

SECONDO TEMPO

47' - Duplice fischio: si va al riposo con il Lecce avanti 1-0 sulla Salernitana.

45' - 2' di recupero.

44' - Palla gol clamorosa per la Salernitana: imbucata di Kastanos per Candreva, il capitano calcia ma Falcone salva in angolo.

43' - Ammonito Banda.

34' - Ottimo spunto di Cabral sulla destra, l'esterno granata salta due uomini, entra in area e tenta il cross forte e teso ma la palla viene respinta.

32' - Lecce pericoloso: traversone dalla sinistra, Krstovic svetta più in alto di Gyomber ma il colpo di testa della punta leccese si perde alto.

31' - Ci prova Candreva con una punizione dai venti metri, palla altissima.

30' - Ammonito Kaba.

28' - Ci prova la Salernitana con un tiro dalla distanza di Kastanos che non crea problemi a Falcone.

18' - Lecce due volte pericoloso con Banda, prima Ochoa respinge dalla distanza e poi dice di no sulla ribattuta dell'esterno giallorosso.

17' - Ammonito Lovato.

10' - La Salernitana prova a riorganizzarsi: dopo l'avvio veemente dei giallorossi la squadra di Sousa sta provando a ragionare, sfruttando soprattutto l'esperienza di Candreva.

6' - GOL LECCE - Traversone dalla destra di Gendrey, Krstovic prende il tempo alla difesa della Salernitana e di testa fa 1-0.

2' - Avvio fortissimo del Lecce che prova a mettere in difficoltà la Salernitana con la velocità di Banda e Gendrey, granata in affanno.

1' - Il Lecce gioca il primo pallone del match

Minuto di raccoglimento per le vittime dell'incidente ferroviario di Brandizzo

Clima caldissimo al Via Del Mare: in quasi 30mila sugli spalti per Lecce-Salernitana.