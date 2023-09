Salernitana-Torino 0-3, furia Iervolino: "Arbitraggio scandaloso" Dia lascia sorridente l’Arechi e ai tifosi svela: “Sto meglio”

Mastica amaro Danilo Iervolino per il ko incassato dalla Salernitana contro il Torino. Il presidente granata, prima di lasciare l'Arechi, non ha nascosto la delusione, contestando anche alcune scelte arbitrali. "Arbitraggio scandaloso ma ci rifaremo”, ha tuonato il numero uno del club che ha contestato la direzione di Giua e, in particolare, la scelta di non concedere il rigore a seguito del pestone in area di rigore su Cabral quando il risultato era sull'1-0 in favore dei piemontesi.

Un contatto giudicato falloso anche da Paulo Sousa che in conferenza stampa ha ammesso di aver rivisto l'episodio e che Bellanova ha colpito sul piede l'attaccante granata. Al di là del singolo episodio, però, in casa granata c'è ancora molto da lavorare per mettersi alle spalle il momento difficile.

Venerdì arriverà il Frosinone all'Arechi in un match che si preannuncia uno scontro salvezza anticipato. Sousa spera di ritrovare Dia che da oggi tornerà a lavorare con il gruppo. Il senegalese ieri ha lasciato l'Arechi sorridente e non si è sottratto alle richieste di foto e autografi da parte dei tifosi. Il 27enne ha fermato la sua auto, ha aperto il finestrino e si è concesso ai giovani sostenitori. E a chi gli chiedeva "come stai?", ha risposto con un sereno "sto meglio". Un indizio che lascia ben sperare...