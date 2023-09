L’ex obiettivo granata Gonzalez chiuso alla Samp, l’agente: "Andrà via" Il calciatore attualmente in prestito alla Samp non trova spazio alla corte di Pirlo

Facundo González, obiettivo della Salernitana nella finestra di mercato estiva, potrebbe tornare disponibile già a gennaio. Martin Guastadisegno, agente del roccioso difensore juventino e attualmente in prestito alla Sampdoria, ha rilasciato un'intervista a TMW, parlando dello scarso impiego avuto fin qui dal difensore. "Sono molto preoccupato perché la Sampdoria non ha fatto ciò che ha promesso. Avevamo tante squadre in Serie A che lo volevano, la Sampdoria ci ha chiamato 50 volte dicendo che lo volevano far giocare e sono davvero dispiaciuto perché a me non piace che mi si dica una cosa e poi si fa altro. Rispetto tutti i calciatori, però credo che Facundo meriti di giocare. Vediamo che succede: la Sampdoria è una scelta fatta parlando col mister, col direttore, e gli avevano promesso di giocare. Io sono molto sul pezzo e voglio vedere cosa accadrà. Anche la Juventus è sorpresa, si aspettava uno spazio diverso".

Se Facundo González non gioca, possibilità per un altro prestito

E quando all'agente di Facundo González gli si chiede se c'è la possibilità che a gennaio il suo assistito lasci la Samp per accasarsi altrove, Martin Guastadisegno afferma con convinzione: "Sicuro, al 100% la Juventus non vorrà farlo rimanere lì. Non capisco perché abbiano chiesto un giocatore con tanta insistenza e non lo facciano giocare. Ho parlato con la Sampdoria dieci giorni fa, mi hanno detto che è giovane e giocherà. Ma se continua così a dicembre torna alla Juventus o magari va altrove. Sono arrabbiato per come stanno andando le cose".

Ritorno di fiamma per il giocatore uruguaiano?

Il 20enne difensore dell'Uruguay potrebbe così tornare in voga per un eventuale rinforzo durante il mercato di riparazione. Facundo era tra i cinque nomi della lista di giocatori juventini voluti o "tastati" da De Sanctis. Considerate le grandi difficoltà nel pacchetto arretrato, il direttore sportivo potrebbe farci più di un pensiero.