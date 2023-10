LIVE |COPPA ITALIA. Salernitana-Sampdoria 2-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Sampdoria

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Bronn, Gyomber, Pirola, Bradaric; Legowski, Bohinen, Maggiore; Tchaouna, Botheim, Ikwuemesi. A disposizione: Ochoa, Fiorillo, Sambia, Lovato, Mazzocchi, Kastanos, Coulibaly, Martegani, Candreva, Sfait, Cabral, Stewart, Simy. Alenatorel: Inzaghi.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Ravaglia; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Girelli, Ricci, Panada; Askildsen, La Gumina; De Luca. A disposizione: Stankovic, Tantalocchi, Vieira, Esposito, Verre, Conti, Kasami, Borini, Yepes, Buyla, Langella, Delle Monache. Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo - assistenti: Del Giovane-Massara. IV uomo: Bonacina. Var: Mazzoleni / Avar: Meraviglia.

RETI: 28' pt Ikwuemesi (Sal), 46' pt Tchaouna (Sal)

NOTE. Ammoniti: Giordano (Sam). Angoli: 4-0.

1' - Si riparte all'Arechi

SECONDO TEMPO

47' - Fine primo tempo

46' - GOL SALERNITANA - Ikwuemesi serve Tchaouna che prende il tempo alla difesa e batte Ravaglia con un gran tiro.

45' - La Salernitana trova il raddoppio ma la rete di Tchaouna viene annulla aper fuorigioco. Ikwuemesi s'invola in area, il tiro viene deviato da Ravaglia e sbatte sulla traversa, il francese deposita la sfera in fondo al sacco ma la posizione era irregolare.

42' Ammonito Giordano.

39' - Contropiede Salernitana: cross dalla sinistra di Bradaric, Tchaouna calcia a volo, Ravaglia devia, Ikwuemesi manca il tap-in.

36' - Salernitana vicina al raddoppio: angolo di Bradaric, colpo di testa di Botheim che da buona posizione colpisce l'esterno della rete.

35' - Suggerimento di Bohinen per Botheim che s'inserisce e calcia, Ravaglia devia in angolo.

32' - Rimessa laterale di Bradaric, la palla arriva in area a Maggiore che colpisce di testa: palla alta.

31' - Traversone dalla destra di Bronn, Botheim prova a colpire di testa ma la palla si perde di poco alta.

28' - GOL SALERNITANA - Tchaouna serve in area Ikwuemesi che si gira e calcia, la palla viene deviata da Gonzalez s'impenna e termina alle spalle di Ravaglia.

20' - Ci prova la Salernitana: Botheim serve Tchaouna in area, il francese prova a saltare Giordano ma sbaglia il controllo e la palla termina sul fondo.

13' - Brividi per la Salernitana: imbucata centrale per De Luca che si presenta a tu per tu con Costil che riesce a salvare di piede.

9' - Salernitana pericolosa: Ikwuemesi lavora un buon pallone in area, appoggia per Maggiore che calcia a lato.

7' - Ci prova Botheim dal limite, Ravaglia blocca senza problemi.

2' - Legowski lancia Botheim che prova l'inserimento in area ma viene fermato in calcio d'angolo.

1' - Fischio d'inizio