Salernitana, sconti e mini abbonamenti per ritrovare il dodicesimo uomo Il club è pronto a lanciare iniziative promozionali per le sfide con Lazio e Bologna

Un Arechi pieno e ribollente di passione per provare a scacciare la crisi e conquistare la prima vittoria in campionato. La Salernitana è pronta a puntare anche sulla spinta dei suoi tifosi per mettersi alle spalle il momento difficile. I granata sono ultimi e distanti cinque lunghezze dal quartultimo posto. Va da se che le prossime sfide potrebbero già rivelarsi decisive per la lotta salvezza.

Non a caso il club è pronto a lanciare una campagna promozionale per le due gare casalinghe contro Lazio e Bologna. Un modo per riavvicinare il pubblico di fede granata ai gradoni dell'Arechi e provare a beneficiare della spinta del dodicesimo uomo. Probabile il lancio di mini abbonamenti validi per le due partite casalinghe. Il club, inoltre, è pronto a ridurre il prezzo dei biglietti, prevedendo anche agevolazioni per studenti under 18 e giovani iscritti alle scuole calcio. La speranza è di avere un Arechi pieno e ribollente di passione per mettersi alle spalle il periodo negativo e conquistare la prima vittoria in campionato.

In queste ore, tra l'altro, si registra fermento tra le varie anime della tifoseria. I rappresentanti del Centro di Coordinamento hanno chiesto un incontro la presidente Danilo Iervolino per provare a rasserenare l'ambiente e ricompattare le varie componenti che ruotano attorno alla Salernitana.