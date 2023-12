Fiorentina-Salernitana, le probabili formazioni: Fazio al centro della difesa Ecco come dovrebbero scendere in campo le due squadre nella sfida dell'Artemio Franchi

Alle 15 va in scena, all'Artemio Franchi, Fiorentina-Salernitana. Un match che vedrà la i granata giungere a Firenze sulle ali dell'entusiasmo, dopo la netta vittoria - non tanto per la differenza reti, quanto per la volontà messa in campo - ottenuta contro la Lazio all'Arechi. Dalle parti dell'Arno, invece, Vincenzo Italiano dovrà cercare di frenare l'emorragia di punti che sta affliggendo la sua "viola". La Fiorentina viene da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite di campionato. Quella che pesa maggiormente è sicuramente la sconfitta "shock" nel derby con l'Empoli.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Salernitana: conferma quasi totale della squadra che ha sconfitto la Lazio

Per la Fiorentina, presenti tutti i pezzi da novanta. Come anticipato già nella nostra preview, i giocatori da tenere maggiormente d'occhio saranno Giacomo "Jack" Bonaventura (5 gol e 2 assist) e il talento argentino Nico González. Il classe '98 ha già timbrato il cartellino in sei occasioni e fornito anche un assist.

Lato Salernitana, squadra che vince non si cambia (o quasi). Daniliuc e Pirola saranno guidati, questa volta, non da Gyomber ma dal comandante Federico Fazio (che potrebbe avere anche la fascia al braccio). A centrocampo, conferma imprescindibile per Coulibaly e fiducia in Bohinen, che ha mostrato notevoli progressi. Conferme anche in attacco, con il tridente del match con la Lazio confermato in toto. A questo giro, però, Inzaghi potrà giocarsi anche le carte Dia e Tchaouna nella ripresa.

FIORENTINA-SALERNITANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

A disposizione: Christensen, Martinelli, Mina, Ranieri, Parisi, Comuzzo, Pierozzi, Lopez, Duncan, Amatucci, Infantino, Ikonè, Sottil, Koaumè, Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano.

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Kastanos, Candreva; Ikwuemesi.

A disposizione: Fiorillo, Salvati, Bronn, Gyomber, Lovato, Sambia, Maggiore, Legowski, Martegani, Cabral, Dia, Simy, Botheim, Tchaouna. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro del match, Paride Tremolada

La terna arbitrale è guidata da Paride Tremolada di Monza. Gli assistenti saranno Daniele Bindoni (della sezione di Venezia) e Alberto Tegoni (sezione di Milano). Il quarto uomo è La Penna. Al VAR c'è Matteo Gariglio e come assistente al VAR, Irrati.