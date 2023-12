Tensione a Firenze: scontri tra tifosi prima di Fiorentina-Salernitana Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine

Tensione a Firenze prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Salernitana. All'esterno dello stadio "Franchi" le due tifoserie sono arrivate al contatto: durante gli scontri sono stati lanciati fumogeni ed esplosi diversi petardi e razzi. Le forze dell'ordine, non senza farica, sono riuscite a ripristinare la situazione. Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto né se ci siano stati dei fermi. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.

Le due tifoserie sono divise da una storica rivalità che risale alla stagione 1998-1999 e, in particolare, ai fatti avvenuti allo stadio Arechi durante Fiorentina-Grassophers, match di Coppa Uefa. L'esplosione di un petardo nei pressi del quarto uomo provocò la sospensione della partita e l'eliminazione dei gigliati dalla competizione europea.

Rivalità che anche questo pomeriggio si è avvertita: oltre agli scontri avvenuti all'esterno del "Franchi", sia dalla Curva fiorentina che dal settore ospiti sono partiti cori ostili.