Fiorentina-Salernitana 3-0, le pagelle dei granata: si salva soltanto Costil Difesa in bambola, centrocampo non pervenuto. Il portiere francese evita il tracollo

Dopo la convincente vittoria casalinga per 2-1 contro la Lazio, arriva lo stop senza appello al Franchi contro la Fiorentina (3-0 per i padroni di casa). I viola entrano decisamente meglio in partita e fanno vedere fin dai primi minuti che vogliono azzannare la partita. Troppo ghiotta l'opportunità della truppa di Italiano, che sfrutta al meglio una problematica ormai atavica della Salernitana, ovvero le false partenze. La Fiorentina fa un uno-due micidiale durante la prima metà del primo tempo e poi gestisce con una certa serenità, fatta eccezione per la traversa colta da Ikwuemesi in avvio di ripresa che avrebbe potuto cambiare il corso del match.

La Salernitana rimane ultima in classifica e dovrà rialzare immediatamente la testa nel match di domenica prossima, tra le mura amiche, contro il sorprendente Bologna di Thiago Motta.

FIorentina-Salernitana 3-0, le pagelle dei granata. Pirola e Fazio surclassati. Il centrocampo non fa filtro

Costil. Partita più che buona per il francese nonostante il pesante passivo. Indovina l'angolo giusto del rigore ma non si riesce a stirare a sufficienza. Poi, una serie di buoni interventi di media difficoltà. Fa molto peggio, invece, per quanto riguarda la costruzione dal basso, sbagliando un gran numero di palloni. Voto 6,5

Daniliuc. Il migliore dei tre di difesa. Soffre anche lui ma si difende meglio. Voto 5,5

Fazio. Fin dalla prima azione offensiva della viola si evince che, per lui, sarà una giornata veramente complicata. Costantemente in affanno, contro una squadra che punta sull'intensità e verticalizzazioni è decisamente poco adatto. Voto 5

Pirola. Un intervento horror e senza alcun senso tattico nei primissimi minuti di gara regala il rigore alla Fiorentina e il vantaggio immediato alla viola. Poi, tanti se non troppi errori o letture non proprio precise. Voto 4

Mazzocchi. Non particolarmente propositivo ma nemmeno particolarmente negativo. Nota di merito per un ottimo cross riservato a Ikwuemesi, che però non riesce a sfruttare a dovere. Voto 5,5

Bohinen. Passo indietro importante per il norvegese, che in una partita dagli alti ritmi non riesce a incidere. Era un avversario decisamente poco congeniale per le sue caratteristiche. Voto 4,5 (dal 13' st Legowski. Ci mette molta più "garra" rispetto al norvegese e risolleva un po' i giri del centrocampo granata, nonostante il basso rendimento del compagno di reparto Maggiore. Si sta guadagnando la titolarità. Voto 5.5)

Coulibaly. Forse la peggior prestazione stagionale per il perno del centrocampo granata. Si nota fin troppo che, quando non è in partita, ne risente tutta la squadra. È mancata la funzione di filtro davanti alla difesa. Voto 4.5 (dal 13' st Maggiore. Non incide in nessuna delle due fasi. Brutto impatto per l'ex capitano dello Spezia che, semplicemente, non si fa mai vedere. Voto 4,5)

Bradaric. Il migliore per distacco tra i giocatori di movimento in questa giornata decisamente storta. Sbaglia poco dietro e si propone in avanti con gran pericolosità. È la maggior spina nel fianco per la retroguardia viola. Voto 6

Candreva. Riesce ad inventare qualcosa ma si ritrova invischiato anche lui in una prestazione decisamente mediocre. Passo indietro anche per Mastantonio rispetto alla partita precedente. Voto 5 (dal 28'st Tchaouna. Il francese può fare ben poco con il match già in ghiacciaia. Qualche spunto interessante, ma difficile da giudicare. S.v.)

Kastanos. Evanescente e con pochissimi spunti. Esce all'intervallo. Voto 4,5 (dal 1'st Dia. Molto male il senegalese che non sembra affatto della partita. Forse, pesa anche il suo posizionamento, eccessivamente lontano dalla porta. Voto 4,5)

Ikwuemesi. È un giocatore molto importante e riesce a far salire la squadra in molte occasioni. Sbaglia, però, un gol troppo semplice su una palla semplicemente perfetta fornita da Mazzocchi. Voto 5 (Dal 35'st Cabral. Il ritorno del capoverdiano potrebbe essere molto importante per questa ultima parte di campionato, prima che finisca questo 2023. L'importante era tastare il terreno. S.v.)