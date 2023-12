Salernitana-Bologna 1-2, Motta: "Abbiamo dominato su un campo non facile" L'allenatore dei felsinei è soddisfatto della convincente vittoria all'Arechi contro i granata

È un Motta visibilmente contento quello che si presenta in conferenza stampa dopo la partita dell'Arechi vinta dagli ospiti (1-2). E nonostante il Bologna sia ora in zona Champions, il mister afferma che "La soddisfazione è vedere una squadra che gioca bene a calcio, fare un gran primo tempo e dare continuità nel secondo. Abbiamo dato una dimostrazione di grande carattere e avere così la prima vittoria in trasferta di questo campionato. Potevamo chiudere prima la partita ed è un fatto normale che una squadra come la Salernitana possa, in situazioni di palla lunga, poteva esserci e provarci fino alla fine".

E se pensa al quarto posto, appena raggiunto. "Penso prima a riposare, perché tutti noi siamo stanchi (ride). Riposo, recuperare le energie e da domani cominciare a preparare già la prossima perché ci troveremo contro una grande squadra. Sono orgoglioso più che del quarto posto, di vedere come sta lavorando questa squadra. La soddisfazione è proporre delle cose e vedere i ragazzi che le mettono in pratica. È frutto del lavoro, di umilità, di spirito di gruppo".

Per Motta, quella di oggi è "gran prova di carattere"

Sulle difficoltà nel finale. "L'obiettivo è dominare ma siamo in Serie A, necessariamente è difficile. Farlo su questo campo non è facile. Poi chiaro che se avessimo fatto il terzo gol sarebbe stata una conclusione diversa. I ragazzi hanno dato una gran prova di carattere, stiamo facendo qualcosa di straordinario".

E se c'era il rosso per Boulaye Dia. "Non voglio parlare degli arbitri. Ho detto anche che se qualcuno vuole parlare sarà il direttore Sartori".