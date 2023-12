LIVE | Verona-Salernitana 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

Verona-Salernitana, la diretta testuale del match

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Hien, Doig; Hongla, Folorunsho; Ngonge, Suslov, Lazovic; Djuric. A disposizione: Perilli, Berardi, Cabal, Faraoni, Coppola, Magnani, Terracciano, Amione, Mboula, Charlys, Saponara, Serdar, Bonazzoli, Henry, Cruz, Kallon. Allenatore: Baroni.

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola (4' pt Gyomber), Bradaric; Coulibaly, Maggiore; Tchaouna, Kastanos, Candreva; Simy. A disposizione: Allocca, Salvati, Bronn, Lovato, Sambia, Bohinen, Legowski, Martegani, Cabral, Botheim, Ikwuemesi. Allenatore: F. Inzaghi.

ARBITRO: Mariani di Aprilia - assistenti: Colarossi e Di Monte - IV uomo: Santoro - Var: Marini - Avar: Pagnotta.

4' - Tegola per la Salernitana: infortunio muscolare per Pirola, al suo posto entra Gyomber.

1' - La Salernitana gioca il primo pallone del match.

IL PRE-GARA. Inzaghi conferma il 4-2-3-1 per la sfida salvezza contro il Verona ma cambia qualcosa a centrocampo e attacco. In mediana torna dal 1' Maggiore accanto a Coulibaly. Davanti, vista l'assenza di Dia, spazio a Simy che torna titolare in granata a distanza di quasi due anni. Per il resto nessuna novità. Davanti a Costil fiducia a Mazzocchi, Fazio, Pirola e Bradaric. Sulla trequarti, invece, agirà il trio formato da Kastanos, Candreva e Tchaouna. Il Verona si schiera con lo stesso modulo: l'ex Djuric sarà la prima punta (preferito ad Henry) con Ngonge, Suslov e Lazovic a supporto.