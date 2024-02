Salernitana, il CCSC: "Benvenuto Liverani, in campo forza e dignità" Il messaggio del direttivo: "Inseguiamo insieme l’utopia, ce la possiamo fare"

Il Centro Coordinamento Salernitana Club saluta il nuovo tecnico dei granata, Fabio Liverani: “Benvenuto mister Liverani, tocca a lei l’impresa della salvezza. E noi saremo sempre accanto alla squadra”, il messaggio lanciato dal gruppo di tifosi. "Mancano 14 gare alla fine di questo tribolatissimo torneo di serie A, 14 finali da disputare come ai tempi del Vestuti, sudando la maglia e profondendo ogni energia mentale e fisica sul campo. La Salernitana saluta mister Filippo Inzaghi - cui va il nostro apprezzamento e la nostra stima - e decide di affidare la guida tecnica a Fabio Liverani. Stiamo vivendo un periodo davvero buio - scrive il Direttivo del CCSC - ma nello stesso tempo nessuno di noi ha perso le speranze di poter rivedere in campo la grinta, il cuore e la forza necessari per conquistare una salvezza, che ad oggi risulta essere difficilissima. La società granata ha deciso di cambiare allenatore nella speranza che questo possa coincidere con una inversione di rotta della squadra. Siamo certi che la scelta di Liverani sia un’idea del direttore Sabatini, uomo di calcio come pochissimi in A, che conosce a fondo i professionisti. A mister Liverani giunga il nostro benvenuto a Salerno. Questa città e questa tifoseria sanno essere generose di affetto e passione ed il neo tecnico se ne accorgerà subito. A lui chiediamo solo di condurre la Salernitana in questo finale di campionato, con la forza e la dignità che contraddistinguono la nostra tifoseria. Inseguiamo insieme l’utopia, ce la possiamo fare!”.