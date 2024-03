Cagliari-Salernitana, Ranieri: "Partita durissima, i granata sono vivi" Il tecnico dei sardi: "La Salernitana non sarà obbligata a fare la partita. Ci saranno insidie"

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa a due giorni da Cagliari-Salernitana. Il tecnico suona la carica e sottolinea l'importanza del match di sabato: "Sarebbe importantissimo vincere, ma so che sarà una partita insidiosa. Dovremo essere carichi a mille ed il risultato sarà frutto di tanti episodi. Veniamo da una vittoria preziosa come quella di Empoli, segnale che la squadra sta reagendo".

Un giudizio sulla Salernitana: "Non credo che siano condannati a vincere. Non si sono arresi e lo hanno dimostrato anche con l'Udinese. Ho parlato alla squadra raccontando delle insidie di questa gara. Liverani? Non credo che ci sia rivalsa verso di lui. A Udine la squadra ha fatto vedere buone cose".

Mancherà Luvumbo, per un attacco che si appoggia sulle qualità di Lapadula: "Gli manca il gol ma sono sicuro che saprà essere decisivo".