Salernitana, nota amara per Tchaouna: Henry lo "taglia" dalla Francia Under 23 Il talento granata fuori dalla lista per le amichevoli pre-Olimpiadi

I lampi con la Salernitana e la speranza di una chiamata internazionale. Loum Tchaouna però dovrà ancora rimandare il suo debutto con la Francia Under 23. L’esterno francese era stato inserito nella lista dei “preconvocati” stilata dal ct Thierry Henry per la prossima sosta per le nazionali. Questa mattina però è arrivata la doccia fredda: l’esterno ex Rennes non è stato selezionato dall'ex stella di Barcellona e Arsenal per le amichevoli con Costa D’Avorio e Stati Uniti. Test importanti in vista delle prossime Olimpiadi di Parigi.

Out Tchaouna, mentre per Gyomber e Kastanos sono già arrivate le convocazioni di Cipro e Slovacchia. Nella giornata di domani sono attese novità per Pirola, Coulibaly, Dia, Ochoa e Sfait. Sorrisi anche per i due ex granata Bronn e Daniliuc. Il primo è stato richiamato dalla Tunisia, il secondo dall’Austria.