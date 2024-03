Salernitana, sospiro di sollievo per Gyomber. Ochoa si gioca un titolo Il centrale disponibile per Norvegia-Slovacchia. Memo sogna la Nations League

Mentre la Salernitana riposa, gli occhi di Stefano Colantuono e dello staff medico sono tutti rivolti alle indicazioni che arrivano dai calciatori in giro per il Mondo, impegnati con le rispettive nazionali. Le buone notizie arrivano da Norbert Gyomber. Il difensore slovacco era uscito malconcio dall’amichevole con l’Austria, sostituito al 85’ per problemi muscolari. Il centrale della Salernitana però è subito rientrato a disposizione e sarà disponibile per l’amichevole di martedì in Norvegia.

Lo stopper ha parlato dopo la sfida con l'Austria: "Mi dispiace non aver dato seguito ai risultati positivi della qualificazione. Abbiamo giocato contro una squadra ben organizzata. È un peccato aver subito gol così in fretta, ora conta andare avanti. Mi sono divertito moltissimo a giocare con Adam Obert. Nonostante la sua giovane età, è un giocatore maturo".

Grande attesa invece in America per Guillermo Ochoa. Dopo il successo in semifinale su Panama, questa notte il Messico contenderà agli Stati Uniti il titolo della Nations League. Ochoa sogna di aggiungere un nuovo trofeo nel suo ricco palmares, continuando a scalare posizioni nella classifica all-time dei calciatori con più presenze con la maglia del Tricolor.