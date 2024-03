Salernitana, Iervolino rilancia il progetto: 12 milioni per ripartire Il patron pronto ad una nuova iniezione di denaro per programmare la risalita

Il primo semestre del prossimo bilancio della Salernitana fa registrare conti in rosso, con un segno “meno” piuttosto importante (si aggirerebbe intorno ai 20 milioni). La Salernitana però non si ferma e rilancia. Lo farà soprattutto Danilo Iervolino che nel Cda di ieri ha dato il suo via libera ad una nuova iniezione di denaro: pronti 12 milioni di euro, propedeutici alla ricapitalizzazione del club e permettere alla Bersagliera di rientrare nei paletti stringenti dell’indice di liquidità. Un valore fondamentale non solo per il mercato per poter ottemperare all’iscrizione al prossimo campionato.

L’incognita è quale sarà. La Salernitana è pronta anche a ripartire dalla serie B, con Iervolino e la dirigenza granata che hanno messo in campo subito l’operazione rilancio. “Più che un progetto di rilancio stiamo per dare continuità. Vogliamo dare una raddrizzata ad una stagione storta. Si va avanti con consapevolezza e con la volontà forte di cambiare vento”, le parole dell’ad Milan certificate con i fatti.