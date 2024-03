"Forza Salernitana", Boateng suona la carica sui social Il tedesco lancia messaggi e spera in una chance

Il diluvio a sorprendere la squadra. Lo scatto di grinta e determinazione, seguito dal messaggio forte lanciato sui social: "Forza Salernitana". Jerome Boateng prova a suonare la carica. Nelle immagini scelte della società per raccontare il secondo allenamento settimanale, c'è spazio anche per il difensore tedesco che ha deciso di ripostare la foto anche sui suoi canali social lanciando il grido di battaglia. Il tedesco sperava in un'avventura diversa, con i risultati difficili e qualche intoppo muscolare di troppo a rallentarne il suo apporto.

Dopo il permesso chiesto ed ottenuto nello scorso weekend per ritornare in Germania dalla sua famiglia, Boateng è ritornato in gruppo e ora accelera, provando a risalire posizioni nelle gerarchie di Colantuono. Il tedesco dovrà però battagliare con Gyomber, ritornato dalla Slovacchia dopo le fatiche con le nazionali, e Manolas. C’è anche Pirola, per il quale però c’è da fare i conti con le condizioni dopo il trauma alla testa rimediato con l’Under 21 nel corso del match con la Turchia. Gli esami sostenuti presso l’ospedale di Ferrara hanno dato esito negativo. Solo tanto spavento. Il difensore è rimasto a riposo e sarà rivalutato dallo staff medico.